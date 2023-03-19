CHP'li Çeviköz TASS'a konuştu: 'Rusya'yla etkin işbirliğine devam edeceğiz'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Rusya'yla ilişkileri nasıl sürdüreceklerine dair Rus basınına konuştu.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a konuşan Çeviköz, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini kazanması durumunda Rusya'yla etkin işbirliğine devam edileceğini söyledi. Çeviköz, Türkiye'nin NATO ve Rusya arasında denge politikası güdeceğini ifade etti.

Çeviköz, "Rusya şüphesiz ki bizim için önemli bir komşu, etkin olarak işbirliği yapabileceğimiz, çevremizdeki bölgelerde yükselen sorunları birlikte çözeceğimiz bir ortak. Rusya'yla ilişkilerimiz görmezden gelinemez, bazen belli sorunlarımız oluyor, ancak bunları çözmek için birlikte hareket etmeliyiz. Aynı zamanda, Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu unutmamamız lazım. Soğuk Savaş döneminde eski Sovyetler Birliği'yle denge politikaları yürüttüğümüz gibi, bugün de ittifaka üyeliği ve Rusya'yla iyi ilişkileri başarıyla bir arada götürebiliriz" dedi.

Karşılıklı ilişkilerde dengeyi korumanın ve karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurmanın devletlerarası ilişkiler için iyi bir örnek olduğunu düşündüğünü söyleyen Çeviköz, "Devlet düzeyinde etkin ticaretin olmasının yanı sıra, aile bağlarımız olduğunu da göz önünde bulundurursak, bu bizim için çok önemli" diye konuştu.

Türkiye'yle Rusya'nın içinde savaşları da barındıran çok uzun bir geçmişi olduğunu dile getiren Çeviköz, "20. yüzyılın başında iki ülke de Sovyetler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve dostlukla ve dayanışmayla ilişkilerini sürdürdü. İlişkiler bugün de gelişiyor. Geçmişe değil, geleceğe bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Çeviköz şöyle devam etti:

"Kafkasya, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Karadeniz'de sükunet, barış ve yönetim istikrarı istiyoruz. Türkiye'nin çevresindeki olumsuz olaylar bu bölgeleri etkiliyor. Bu nedenle, bizi çevreleyen bölgeyi bir barış havuzuna dönüştürme politikasını benimseyeceğiz."

Muhalefetin 14 Mayıs'taki seçimler sonrası iktidara gelmesi durumunda Türkiye'nin tüm dış siyaset dosyasının ele alınacağını belirten Çeviköz, "Bunlar arasında AB'yle, ABD'yle, komşularımızla ve bölgemizdeki tüm ülkelerle ilişkiler var" dedi. Çeviköz, Türkiye'nin Batı'yla uzlaşmayla birlikte komşularla ilişkileri geliştirme politikasını benimseyeceğini kaydederek, "Genel olarak, çeşitli dış politikalar güdeceğiz, tek bir yöne bakmayacağız, diğerlerini yok saymayacağız" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Çeviköz, muhalefet bloğunun dış siyasetten ziyade iç siyasete odaklanacağını söyledi. Çeviköz, "demokrasiyi güçlendirmenin, insan haklarına saygının ve parlamenter sisteme geçmenin Türkiye'nin dış siyasetini de doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Çeviköz, "Sonuç olarak, Türkiye'ye dönük tavır da, Türkiye'nin imajı da değişecek. Türkiye'nin uluslararası arenaya olumlu bir aktör olarak dönmesi için, ülke içinde dönüşümler başlamalı" diye konuştu.

Üç gün önce Politico'ya konuşmuştu

Çeviköz, üç gün önce ABD'li Politico sitesine yaptığı açıklamada, AB ile zıtlaşma politikasına son verileceğini belirtmiş ve "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeyeceğiz" demişti.

Çeviköz, ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin asimetrik olduğunu söylemiş ve "Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğu gerçeğini vurgulayacağız ve Rusya ile görüşmelerimizde, kesinlikle eşitler arasında bir ilişki arayışında olacağız. Fakat Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.