CHP'li Cemal Canpolat: Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, partisinin il kongreleri ve kurultay süreci hakkında TV100'e konuştu.

Devşirme kadrolarının CHP yönetimini 'işgal ettiğini' savunan Canpolat, "CHP’de tartışmasız yenileşmeye ihtiyaç vardır" dedi.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunun tartışmaya açıldığını iddia eden Canpolat, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal’in ilkelerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal söylemlerini dışarıda bırakarak ‘Sen git ben geleyim’ şeklinde değişim yapmaya çalışıyor. İstanbul’daki bu kongre sürecini tamamlayacağız, sonra yeni kadroların parti yönetime gelmesi için mücadele vereceğiz. Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal’in oturduğu koltuktur. Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır."