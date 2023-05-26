CHP'li Böke: Döviz kıtlığı yaşıyoruz, bir ödemeler dengesi krizinin arifesindeyiz

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Türkiye'nin bir "ödemeler dengesi krizinin arifesinde" olduğunu belirtti. Selin Sayek Böke, Türkiye ekonomisinin son durumuna ilişkin gelişmeleri aktararak değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Böke, "En güncel veriyle TCMB'nin SWAP dahil net rezervi 2002 yılından beri ilk kez eksiye düşerek -0,2 milyar dolar oldu. SWAP'lar düşüldükten sonra net rezervler -60,3 milyar dolara, Hazine'nin dövizleri de çıkıldığında -76,2 milyar dolara düşüyor" bilgisini paylaştı.

'Tablo ağır'

"Döviz rezervleri tükenmiş durumda" diyen Böke, şöyle devam etti: "Bankalar çok küçük miktarlarda döviz çekimlerini bile karşılayamaz hale geldi. Tablo ağır. Döviz kıtlığı yaşıyoruz. Bir ödemeler dengesi krizinin arifesindeyiz. Bu tablonun tek bir sorumlusu var: Akıl dışı, bilimle çatışan, rantçı ekonomik tercihlerde ısrar eden Erdoğan!"

'Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçersek...'

"28 Mayıs'ta bir karar vereceğiz" ifadesini kullanan Böke, şunları ifade etti:

"Erdoğan'la devam edersek ilaç, yakıt, gıda bile ithal edemez hale geleceğimiz, yoklukla sınanacağımız ağır bir krize gireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçersek liyakatli ekonomi kadrolarıyla bu yıkımdan hızla çıkacağız. Feraha ve refaha kavuşacağız."