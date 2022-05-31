CHP'li bir belediyeye daha operasyon: Belediye Başkanı gözaltına alındı

CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, 'rüşvet ve irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Çanakkale Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine "belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 

CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U., Belediye Maliye Hizmetler Müdürü A.Y ve firma çalışanı R.A "rüşvet, irtikap ve zimmete para geçirme" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturmayla ilgili yapılan aramalarda adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (İHA)

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