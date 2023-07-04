CHP'li Berberoğlu: 29 Mayıs itibariyle yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP'de 28 Mayıs seçimlerinden önce oluşan havanın seçim sonrasında tamamen tersine döndüğüne dikkat çekerek "29 Mayıs itibariyle biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu benim ciğerimi yakıyor çünkü karşı taraf seçime girerken bizden daha fazla korkuyordu" diye konuştu.

Radyo Sputnik’te Akşam Postası'na açıklamalarda bulunan Berberoğlu, CHP’deki son durumu ve tutuklu TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a yaptığı ziyaret hakkında şunları söyledi:

"Bir seçimde yenilmek insanlara ağır gelebilir ve bundan dolayı hesap sormak da isteyebilir, doğal haklarıdır. Kimi isterlerse yakasına yapışsınlar ve hesap sorsunlar. Kurultaylar zaten bunun için vardır, MYK değişikliği de bunun için vardır. Kim, nerede, neyi değiştirmek istiyorsa değiştirsin. 29 Mayıs itibariyle biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu benim ciğerimi yakıyor çünkü karşı taraf seçime girerken bizden daha fazla korkuyordu. Hatta açıkçası karşı taraf kaybettik gözüyle bakıyordu. Biz kazanamadık ama karşılarında hala yüzde 48 duruyor. Merdan Yanardağ’ı savunmaya adliyeye giderken yüzde 48 cebimizde değildi, maalesef değildi."

‘Almış olduğumuz yüzde 48’i kendi elimizle dağıtmayalım’

"Tartışmalarla öyle bir izlenim doğdu ki sanki biz yüzde 10 aldık karşı taraf da yüzde 50 değil sanki yüzde 90 almış gibi. Sanki biz hezimete uğramışız gibi. Almış olduğumuz yüzde 48’i kendi elimizle dağıtmayalım. Yüzde 48’in korkusunu karşı tarafa böyle hissettirmemekle ne kazanacağız? Bu ülkede bizler azınlık değiliz ama karşı taraf Merdan Yanardağ’ı içeriye atarken on dakika daha fazla düşünecekti ya da korkacaktı ama artık korkmuyor. Yüzde 48’i tamamen bir kaldıraç olarak kullanan bir zihniyet var bu partinin içinde.

Seçimden sonra muhalif mahalleden ilk kurban oldu. Onun üzerinden herkese bir gözdağı verilmek istendi. Görüştüğüm zaman gayet dik duran bir gazeteci gördüm karşımda. Merdan hakkında bir deprem yayını nedeniyle adli kontrol kararı var. Merdan Yanardağ’ı 13 Mayıs’ta neden tutuklamadılar? Aynı hakim, aynı savcı ve aynı adliye düzeni. Depremde içeriye almadılar Merdan’ı. Herkes kendine bunu sorsun."