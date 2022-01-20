CHP'li belediyeye polis operasyonu

Bilecik Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden birinde üst düzey yöneticilik yapan Selçuk E.’nin Bilecik kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesi kapsamında, ‘200 bin dolar’ rüşvet aldığı iddiasıyla, polis ekipleri belediye binasına operasyon düzenledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bilecik Belediye binasına çok sayıda polisle düzenlenen operasyonda, Selçuk E.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri belediye binasında inceleme yaptı, giriş-çıkışlar bir süre durduruldu.