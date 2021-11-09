CHP'li belediyeye operasyon: Gözaltılar var

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde "rüşvet alıp verme" iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında Kemalpaşa Belediyesi'nde Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların bulunduğu öğrenildi.

İHA'nın iddiasına göre operasyon şüphelilerin "rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin, "izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri" öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Başkan Karakayalı'dan açıklama

Olayla ilgili açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Karakayalı, olayı sabah saatlerinde belediye binasına geldiğinde öğrendiğini, soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye çalışanlarının olduğunu, konu ile ilgili net bilgilerinin olmadığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Karakayalı ilerleyen saatlerde belediye tarafından resmi açıklama yapılacağını da sözlerine ekledi.