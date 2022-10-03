CHP'li belediyelere 'kumpas hazırlığı' iddiası: 'Kulağımıza bilgiler geliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "Artık seçim yaklaştıkça biliyoruz ki belediyelerimize karşı kumpaslar ve kara propagandalar artacak. Bu sadece Mersin ile İzmir ile bitmeyecek. Daha önce Ekrem Bey’e, Mansur Bey’e de yapılmıştı diğer belediyelerimize de. Kulağımıza da bilgiler geliyor bu yönde” dedi.

Torun, bugün CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının buluşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, "Hem belediye başkanlarımız hem genel merkez belediyelerimizin iş birliği ile bu kara propagandaya karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak ve bundan sonra atılacak adımlar olduğunda bir karalama bir iftira olduğunda da en sert şekilde cevap vermek üzere karar alındı. Bunu da Genel Başkan ile paylaşmak üzere bugün aktarmak üzere geldiler. Değişik konuları da dile getirdiler" dedi.

'Seçim yaklaştıkça kumpaslar artacak'

Torun "Artık seçim yaklaştıkça biliyoruz ki belediyelerimize karşı kumpaslar ve kara propagandalar artacak. Bu sadece Mersin ile İzmir ile bitmeyecek. Daha önce Ekrem Bey’e, Mansur Bey’e de yapılmıştı diğer belediyelerimize de. Kulağımıza da bilgiler geliyor bu yönde ama biz en sert şekilde bu konuyu gerekli müdahaleyi yapacağız" ifadesini kullandı.

'Sabaha karşı baskın yaparak bir algı yaratmaya çalışıyorlar'

"Bizim belediyelerimizde hiçbir şey bulamazlar" diyen Torun şunları kaydetti:

"Sonuçta İçişleri Bakanlığı orada Adalet Bakanlığı orada çalışan personelin soruşturmasını yapan onlar yani bir suçlu mudur değil midir, onun belgesini veren onlar ama sanki belediyelerimizde bir suç varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Sabaha karşı baskın yaparak bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir dosyayı bir görevliyi göndererek alması mümkünken, 50 tane polisi kapıya dayayarak sabaha karşı bir dosya için sanki önemli bir olay varmış gibi belediyeye gönderiyorlar. Bunların hepsi algı yaratma çabası. Biliyorlar ki; yerelden genele iktidarı kuracağız. Yerel yönetimlerimiz başarı ile görevlerini devam ettiriyorlar. Gerçekten her türlü baskı ve engellemelere rağmen olağanüstü işler yapıyorlar. İlkleri gerçekleştiriyorlar ama maalesef belediyelerimizi bir şekilde karalayarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar."

'Logoyu silecek kadar acizleştiler'

Erdoğan'ın dün katıldığı metro açılışını hatırlatan Torun "Yani o kadar acizler ki İstanbul Belediyesi'nin logosunu silecek kadar göstermeyecek kadar acizleştiler. Artık suni olaylarla kendilerine bir güç devşirmeye çalışıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Belediyelerimiz vatandaşımızın her bir kuruşunun hesabını vererek şeffaf bir şekilde üreten belediyeciliği ortaya koyuyorlar" dedi.