İBB'den Pendik-Sabiha Gökçen metro hattıyla ilgili açıklama: Tüm maliyeti İBB karşılayacak

İBB, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı ile ilgili açıklama yaptı. İBB tarafından yapılan açıklamada, hattın tüm maliyetlerinin belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.

"Hizmete alınan Tavşantepe – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Kadıköy – Tavşantepe Metrosu’nun devamı niteliğinde ve İBB iştiraki Metro İstanbul tarafından işletiliyor" denilen açıklamada, "2018 yılında bir önceki İBB Yönetimi tarafından Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılmak üzere Bakanlığa devredilen hattın tüm maliyeti İBB tarafından karşılanacak. Yaklaşık 4,5 milyar TL tutarındaki maliyet, aylık ortalama 150 milyon TL olarak 2,5 yıl içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödenecek" ifadelerine yer verildi.

İBB'nin açıklaması şöyle:

"Hizmete alınan 4 istasyonlu, 7,3 km’lik Tavşantepe – Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, M4 Kadıköy – Tavşantepe Metrosu’nun devamı niteliğinde olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından işletilmeye başlandı. Böylece Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, 23 istasyon ve 33,5 kilometre uzunluğu ile İstanbul’un en uzun metrosu oldu. Açılışla birlikte, Kadıköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na direk metro seferleri de başladı.

Süreç nasıl işledi?

2015 yılında yapımına başlanan Tavşantepe – Sabiha Gökçen Metrosu ile ilgili 2018 yılında alınan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapım işlerini devralma, tamamlama ve sonrasında işletme için İBB’ye devretme” yetkisi verildi. Devirle ilgili İBB Meclisi kararı alınmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM); Ağustos 2022’de yapımı tamamlanan projeyi yüklenici firmadan teslim aldı. AYGM-İBB arasında 29.09.2022 tarihinde imzalanan tutanak ile hattın işletmesi İBB iştiraki Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredildi.

Test sürüşleri ortak gerçekleştirildi

Test sürüşleri ve entegrasyon çalışmaları Bakanlık ve İBB ortak girişimiyle tamamlanan Tavşantepe – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Kadıköy – Tavşantepe Metrosu’nun mevcut vagonlarıyla hizmet vermeye başladı. Yeni hattaki tüm personel ve işletme giderleri de İBB tarafından karşılanıyor.

Ödemeler İBB payından direkt kesilecek

2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nda alınan, “Hazine Müsteşarlığı ve belediyelerle birlikte belirlenecek periyotlarda bu hasılatın yüzde 15’i Hazine Müsteşarlığının hesaplarına aktarılır” hükmü, 01.05.2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 oranında kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder” şeklinde değiştirildi.

Değişen bu mevzuata göre; projenin yapımı için harcanan tüm bedel, metro hasılatına bakılmaksızın ve fiyat farkı da dahil edilerek, İstanbul’un genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden İBB’ye ayrılacak paydan aylık olarak kesilecek. İBB’nin vergi gelirlerinden aldığı ortalama pay dikkate alındığında, 2019 öncesinde bilet gelirlerinin yüzde 15’i olarak yaklaşık 3 senede yapılacak kesinti miktarı, şu an her ay yapılacak.

Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metrosu’nun yaklaşık 4,5 milyar TL tutarındaki yapım bedeli, aylık ortalama 150 milyon TL olarak 2,5 yıl içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödenecek.

Rumeli Hisarı metrosunun ödemesi bitti

Bakanlık tarafından yapılıp Mayıs 2016’da işletilmek üzere İBB’ye devredilen Levent- Rumeli Hisarüstü Metrosu’nda; 2016-2019 seneleri arasında aylık ortalama 80 bin TL - 110 bin TL, 3 yıllık toplam 3 milyon 73 bin 633 TL kesinti yapılırken, 2019 yılında aylık 40-60 milyon TL’lik kesintilerle, 7 ayda toplam 325 milyon 826 bin 879 TL (aylık 36 kat daha fazla ödeme) tahsil edilerek proje borcunun tamamı ödendi."

Ne olmuştu?

Erdoğan, dün metro hattının açılışında yaptığı açıklamada İmamoğlu’na yüklenerek, “Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu da, kendisini hedef alan Erdoğan’a verdiği yanıtta, açılışı yapılan metronun maliyetinin İBB tarafından karşılandığının altını çizerek, “Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır” demişti.