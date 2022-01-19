CHP'li belediyeler eylem yapacak

CHP’li belediyelere yapılan yardım oranının yüzde 5’i geçmediğini ve AKP’li başkanlara yapılan ayrıcalıkların CHP’lileri isyan noktasına getirdiğini belirten Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP'li belediyelerin bu durum nedeniyle eylem hazırlığında olduğunu öne sürdü.

CHP’li 4 üyenin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetiminde görevini ihmal eden, kötüye kullanan yetkililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet hakkını kullanacağı belirten Öztürk, “Bunlar arasında belediye başkanlarının eylem yapması da yer alıyor. Nitekim, TBB Encümen üyeleri Fethi Yaşar, Abdül Batur, Hasan Akgün, Kazım Kurt, son dilekçelerinde, ‘Konunun siyasal ve sosyal alanlara taşınacağını, her türlü eylem ve gösteriye başlayacağımızı bildiririz’ sözleriyle TBB yönetimine son uyarıyı yaptı” dedi.