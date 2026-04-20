CHP'li belediyeler davası: İtirafçı 'gözümle görmedim' diyerek çark etti, 9 mağdur da 'şikayetçi değiliz' dedi

CHP'li belediyelere yönelik "Aziz İhsan Aktaş" davasında ikinci duruşma görülmeye başlandı.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki duruşmaya, “etkin pişmanlık” kapsamında iki ifade veren Burak Korzay'ın sözleri damga vurdu.

'Gözümle görmedim'

Halktv'de yer alan habere göre, duruşmada, “etkin pişmanlık” kapsamında 10 ve 21 Temmuz tarihlerinde savcılığa iki ayrı ifade veren ve tahliye edilen İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık ifadesinde suçladığı isimle ilgili olarak, "Gözaltında tutuklulukta geçirdiğim sürede düşündüm, şüphelerim oldu ancak kesin bir görgüm yoktur" açıklamasında bulundu.

Mahkeme Başkanı ve Korzay arasında şöyle bir konuşma geçti:

Korzay: “Şüphelendim ama gözümle bir şey görmedim.”

Mahkeme Başkanı: “Şüphelerinizin sebebi somut bir şeye dayanıyor mu?”

Korzay: “Şu an için dayanmıyor. Yaklaşık maliyetle alakalı ben hiçbir bilgi paylaşmadım. Rana Hanım’ın savunmasını okuduktan sonra güncelleyeyim; şüphelerim minimalize oldu ama gözümle gördüğüm bir şey yok.”

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında “mağdur” olarak yer alan ve bugünkü duruşmaya katılarak mahkemede söz alan 7 kişi de “şikayetçi değilim” dedi. Duruşmaya gelmeyen 2 mağdurun da avukatı şikayetçi olmadıklarını söyledi.