CHP'li belediye başkanları toplandı: 'Bugünden itibaren sahadayız'

CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplandı.

ANKA'nın haberine göre, toplantıda seçim güvenliği ile ilgili sunum yapacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Seçim öncesinde son hazırlık toplantımızı yapıyoruz. Bugünden itibaren sahada çalışmaya başlayacağız, birlikte. Asıl start, tabi kampanyanın tanıtımı ile… Ama bugün burada belediye başkanlarımızla birlikte güçlü bir mesaj verecek Genel Başkanımız. Ve Türkiye’nin dört bir yanında belediye başkanlarımız da CHP’nin, Millet İttifakı’nın iktidarı için çalışmaya başlayacaklar. Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı için çalışmaya başlayacaklar" diye konuştu.

Adıgüzel, toplantı öncesi şu açıklamaları yaptı:

"Biz aslında çok güçlü belediyelere sahibiz. Türkiye’nin kentli nüfusunun yaklaşık yüzde 56’sına dokunuyor, belediye başkanlarımız. Vatandaşlara dokunmaları, onları hiçbir zaman yalnız bırakmamaları, deprem dönemindeki performansları çok değerli. Bugün bunlar da değerlendirilecek bu toplantıda. Sonrasında da seçimle ilgili neler yapılabilir, konuşulacak. Ben de seçim güvenliği ile ilgili bir sunum yapıyor olacağım.

İktidarın ciddi bir çaresizliği var. Ve Erdoğan kendisini iktidarda tutabilmek için her yolu deniyor. HÜDA PAR’ı getirdi. Dönüp, Yeniden Refah Partisi ile ittifak yapıyor. Kazanamadığını görüyor ve hamleler yapmaya çalışıyor. Bu hamlelerin seçimin sürecini değiştirme şansı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü vatandaş kararını vermiş. Türkiye’de çok ciddi sıkıntılar var, yoksulluk var. Depremin yaraları sarılamıyor. Öğrencisi, işçisi, emekli mutsuz. Bu mutsuzluğun altında kalacağını gören iktidar, iktidarımı sürdürmek için ne gerekiyorsa yaparım diyor.

(Seçim güvenliği) Millet İttifakı’nın bileşenleri ile bir çalışma içindeyiz, seçim güvenliği noktasında. Sandıklar henüz, tam belli olmadı. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. CHP, 250 bin sandık görevlisi görevlendirmişti. Şimdi onları, belli olacak sandıklara atamakla birlikte ilk çalışmalarımızı başlattık. Okul sorumlularımız, bilişim sorumlularımız; her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçmen listelerini kontrol ediyoruz. Yeni gelen seçmenlerle ilgili planlarımız var. Deprem bölgesindeki seçmen sayılarındaki değişikliklere bakıyoruz. Bu çerçevede stratejimizi geliştiriyoruz.

2 Nisan’a kadar listeler askıda. Bütün vatandaşlarımız; 14 Mayıs’ta nerede olacaklarsa… Öğrenci arkadaşımız 14 Mayıs’ta neredeyse, depremzede bir vatandaşımız 14 Mayıs’ta nerede olacaksa, ikametlerini oraya taşısınlar… 2 Nisan son gün."