CHP'li belediye başkanına 'taciz' davası

Kırklareli Kıyıköy Beldesinin Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği iddiasıyla 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi

Kırklareli'nin Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, taciz davası açıldı.

4 kadının şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca, CHP'li Başkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sevinç'in suçlamaları reddettiği ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik bulan savcılık, B. Ç. ve M. I.'nın şikayetlerinden vazgeçmelerine rağmen şüpheliye yönelik suçun şikayete tabi olmadığını vurguladı.

Haber

Tehdit edildiğini söyleyen AKP'li vekilden dikkat çeken itiraflar

 
 