CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Kamuran T. isimli kişi, yapı ruhsatı çıkarmak için gittiği Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kendisinden 15 bin lira usulsüz para alındığını öne sürerek şikayetçi oldu.

İHA'da yer alan habere göre, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kamuran T.’nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı.

İfade üzerine akşam saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö.’yi gözaltına alındı.