CHP'li belediye başkanı adayını açıkladı, Kılıçdaroğlu'na 'bırak' çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47.82'yle kaybettiği seçimin ardından ana muhalefet partisinde başlayan 'değişim' çağrıları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörü konumundayken, Kılıçdaroğlu sık sık 'yola devam' mesajları veriyor. Son olarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaşananlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kurt, 2014'te Eskişehir Milletvekiliyken belediye başkanlığına aday olup Odunpazarı'nı AKP'den aldı ve iki dönemdir yönetiyor. Kurt'un adı, Yılmaz Büyükerşen'den sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Kurt, Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini söyledi:

"Ekrem Bey'in tavrının ne olacağını bilmiyorum. O da kararlı bir biçimde 'Aday olurum' ya da 'Olmam' demiyor. Ben onlara daha farklı bir formül söyledim. Madem öyle Kemal Bey çekilsin. Özgür Özel, genel başkan olsun. Ekrem Bey, İstanbul'u kazansın. İnsanların karşısına çıkalım, 'Bak, biz değiştik' diye insanları inandıracak bir şey yapalım."