CHP'li belediye 29 yıllığına kiralamak istemişti: Yurttaşlar betona 'hayır' dedi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan proje için düzenlenen halk oylamasında "hayır" kararı çıktı.

CHP'li Marmaris Belediyesi tarafından alınan karar ile 29 yıllığına kiraya verilmek istenen İçmeler Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'na, ticari dükkanlar, otopark, çok amaçlı salon ve pazar yeri yapılması planlanıyordu. Marmaris Belediyesi, yurttaşların tepkisinin ardından konuya ilişkin referandum kararı aldı.

Mahallede yaşayanların oy kullanması için belediye ek hizmet binası önüne 14 sandık kuruldu. İki gün süren ve 4 bin 823 mahalle sakininin oy kullandığı halk oylaması sona erdi. Sayım işlemlerinin ardından "hayır" oyunun daha fazla çıktığı bildirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halk oylaması sonucuna göre projenin iptal edildiğini söyledi. Oktay, meydandaki ticari alanları iptal edip park alanına çevireceklerini kaydetti.