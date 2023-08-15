CHP'li belediyenin 29 yıllığına kiraya vermek istediği alan için yurttaşlardan protesto

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı, CHP'li Marmaris Belediyesi tarafından alınan karar ile 29 yıllığına kiraya verilmek isteniyor. Belediye meclisinden geçen karar doğrultusunda kiraya verilmek istenen yeşil alana ticari dükkanlar, otopark, çok amaçlı salon ve pazar yeri yapılması planlanıyor.

Kararı protesto etmek için 14 Ağustos akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yurttaşlar, söz konusu kararın geri çekilmesini talep etti.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği adına konuşan dernek başkanı Ali Demirtaş, "Bu meydanın 29 yıllığına şirketlere kiraya verilmesinin hiçbir kamu yararı yoktur. Karar acilen geri alınmalı, iptal edilmeli, kamunun malı kamuya kalmalıdır" dedi.

Demirtaş, karara dair hukuki süreç başlatıldığını aktardı.

'Birtakım şirketlere peşkeş çekilmeye çalışılıyor'

Demirtaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İçmeler Cumhuriyet Meydanımız ve yeşil alanlar bildiğiniz üzere CHP’li belediye kararı ile seçimlere sayılı günler kala apar topar 29 yıllığına kiralama yoluyla, birtakım şirketlere peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Bu yeşil alana ticari dükkanlar, otopark, çok amaçlı salon ve pazar yeri yapılması kararı belediye meclisinden geçmiştir. Mahallemizin toprağına, suyuna, hayvanlarına, yaşam mekânlarına ve çevresine duyarlı vatandaşlar olarak bu prestij projesine itiraz ediyoruz.

Buranın halka ait olarak kalması için tüm hukuki yolları başlattık. Çünkü bu meydanın 29 yıllığına şirketlere kiraya verilmesinin hiçbir kamu yararı yoktur. Buna izin verilmesi, böyle önemli bir turizm merkezi olan İçmeler için tam bir katliamdır.

'Kamunun malı kamuya kalmalıdır'

Bölgemizde ticari faaliyet alanlarına değil meydanlara, yeşil alanlara ihtiyaç vardır. Bu bölgede betonlaşmaya yenik düşmek yerine gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz yeşil alanların korunması hatta bu tür alanların çoğaltılması gerektiği halkımız tarafından önem arz etmektedir. Aynı zamanda meydanımız çevrede daha geniş başka bir yapısız alan olmadığı için resmi olarak AFAD’ın belirlediği afet acil toplanma alanıdır. 29 yıllığına kiralama usulü ile ticari dükkanlar, otopark, çok amaçlı salon ve pazar yeri adı altında betonlaşma ve çıkar amaçlı rant projeleri yerine, alanın tamamının daha da yeşil alan haline getirilerek ve bakımının da yapılarak halkın kullanımına açılmasını talep ediyoruz. Marmaris Belediyesi'ni mahalle halkının taleplerine de kulak vermeye davet ediyoruz.

Bir karış ortak yaşam alanımız kalacak mı, nefes alabilecek miyiz? Karar acilen geri alınmalı, iptal edilmeli, kamunun malı kamuya kalmalıdır. Prestij projesi adı altında betonlaştırmak İçmeler yararına bir hizmet değildir. İçmeler yaşayanları olarak bu projenin mevcutta uygun olan başka bir alana yapılmasını istiyoruz.

Cumhuriyet Meydanımızın geleceğe bırakabileceğimiz bir meydan olarak korunmasını talep ediyoruz. Marmaris Belediyesi’nin bu yanlıştan bir an önce döneceğini ve bir açıklama yapacağını umuyoruz. Beton meydan istemiyoruz!"

Referandum yapılacak

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, karara ilişkin 16-17 Ağustos tarihlerinde referandum yapılacağını açıkladı.

Oktay'ın sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Söz verdiğimiz gibi; açık, şeffaf, halkın yanında olmaya, ortak akılla çözüm bulmaya devam edeceğiz. Yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.

İçmeler'de de son kararı halkımız verecek. Bir kez daha 16 - 17 Ağustos'ta yapacağımız referanduma İçmeler sakinlerini davet ediyorum.

Gelin ortak akılla bu kenti geleceğe birlikte taşıyalım."