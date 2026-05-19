CHP'li başkanlar birbirini suçladı, belge ortaya çıktı: Soruşturma belediye raporuyla başlamış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer arasında yaşanan gerilim sürüyor. Cemil Tugay’ın Tunç Soyer ile birlikte yargılanmalarını istediği bürokratların bazıları tutuklanırken karşılıklı suçlamalar devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan operasyon sürecinin ardından İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek ile Soyer’in başdanışmanı İZDOĞA Şirketi eski Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken tutuklanmıştı. Soyer, Tugay’ı “muhbirlikle” suçlarken yaşananların sorumlusu olmakla itham etmişti.

Tugay: Tutukluluk konusunda hiçbir dahlimiz yok

Ege'deSonSöz'ün haberine göre, Tugay ise belediyeleri mali konudan inceleyen en üst kurum olan Sayıştay’ın raporlarına vurgu yaptı. Tugay, kendisinin ya da belediyenin hukuksal sürece dahil olmadığını öne sürdü. "Bizim konuya hiçbir dahlimiz yok. Ben tutuklanmalarını doğru bulmuyorum. Dilerim en zamanda tutukluluk halleri biter ve özgürlüklerine kavuşurlar. Tunç Soyer’in açıklamalarını üzüntü ile okudum. İçinde bulunduğu psikolojik durum nedeniyle yapılmış açıklamalar olabilir. Ama tutukluluk konusunda bizim hiçbir dahlimiz yok. Tutuklamalarla ilgili belediyenin hiçbir denetim raporu yok. Heval Savaş Kaya, Güven Eken ve Hüseyin Şimşek’in tutuklanmalarıyla ilgili hiçbir belediye denetim raporu yok. Tutuklanmalarının nedeni Sayıştay raporlarıdır" açıklamasını yaptı.

Evraklar ortaya çıktı: Tugay'ın imzası var

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay imzalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılan yazı ortaya çıktı. Rehberlik ve Teftiş Kurulu’nun hazırladığı “inceleme raporunun” Tugay imzasıyla adliyeye gönderildiği öğrenildi.

Raporda, başkanlık makamının oluruyla harekete geçen teftiş kurulunun İZBETON’da inceleme yaptığı, hazırlanan tevdi raporunun ekleriyle birlikte makama sunulduğu belirtildi. Bunun üzerine Başkan Tugay da 1 adet klasör halinde evrakları savcılığa iletti. Dosyanın içerisinde “ihbar eden” olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, “şüpheliler” ise Heval Savaş Kaya ile Hüseyin Şimşek olarak kayıtlara geçti.

Aynı durumun Başdanışman Güven Eken’in tutuklanması sürecinde de yürütüldüğü öğrenildi. Hazırlanan teftiş kurulu ve iç denetim raporları savcılığa gönderilerek işlem yapılması talep edildi.

Avukat Aydın: Ortada bir delil yok

Tunç Soyer döneminde İZBETON Genel Müdürü olan Heval Savaş Kaya ile İZDOĞA’nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken’in tutuklandığı soruşturma ile ilgili olarak Avukat Murat Aydın da, dosyanın detaylarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile Egedesonsöz Genel Yayın Yönetmeni Ender Aldanmaz'ın programına katılan CHP İzmir İl Başkanvekilliği görevinde bulunan Avukat Murat Aydın, "Ortada bir delil yok, ortada iddia edilen suçun unsurlarını oluşturacak bir mekanizma yok. Olsa bile ortada cezalandırılması gereken ya da tutuklamayı gerektiren bir durum yok" dedi.

'Kim şikayet etmiş olursa olsun tutuklamalar hukuksuz'

Tugay'ın isteğiyle soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkinse şöyle konuştu:

“Geçen sene Temmuz’dan beri (birinci kooperatif soruşturması) hep aynı tartışma zemininde yürüyoruz. Önceki belediye başkanı ile şimdiki belediye başkanı arasındaki bir mesele gibi değerlendiriyoruz. Kim şikayet etmiş olursa olsun; Hukuksuz tutuklamaların sebebi o tutuklamaları yapanlardır. ‘Şikayetler şuradan geldiğine göre o halde tutuklamaların hukuksuzluğunu tartışamazsınız, siz kendi kendinizi şikayet ediyorsunuz’ minvalinde yaklaşımlar doğru değil. Çünkü soruşturmanın ötesine gitmeyecek, dava bile açılmayacak iddialar tutuklamaya konu ediliyor.

'Üç soruşturma dosyası da İzBB başvurusuyla başlıyor'

Bu üç soruşturma dosyası da (Şaşal Fabrikası, Kocaçay Rekreasyon çalışması, anket) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusuyla başlıyor. Büyükşehir bir iç denetim yapıyor, bu iç denetimden sonra teftiş kurulunu harekete geçiriyor. Kimi bulguları belirlediği için bunu savcılığa suç duyurusu olarak bildiriyor büyükşehir belediyesi. Savcılık daha sonra ikisi emekli Sayıştay denetçisi, birisi mali hesap uzmanı olarak üç kişilik bilirkişi heyetinden iki dosya için bilirkişi raporu alıyor. Bu rapor gerçeği yansıtmayan içinde bir sürü hukuka aykırılık olan bir rapor. Sulh ceza hakimliği tutuklama kararında bunların hepsinden bahsederek tutuklama veriyor. Hangisini öne çıkarırsanız cevap ona göre değişir. Gerçeklik bu."