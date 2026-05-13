CHP'li başkanlar arasında gerginlik sürüyor: 'Tutuklamaların sebebi Cemil Tugay'

CHP'deki iç karışıklık, kriz ve gerginlik sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) cephesinde de işler yolunda değil.

İzBB şirketlerinden İZDOĞA’ya yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şirketin geçmiş döneme ait bazı işlemlerinde hata ve usulsüzlük yapıldığına dair Sayıştay raporunda yer alan tespitler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından olan İZDOĞA eski Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İZDOĞA eski Genel Müdürü Özkan Baturu ile İZBETON davasından halihazırda tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya ve İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından hakim karşısına çıkartılan Güven Eken, Heval Savaş Kaya ve Hüseyin Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi. İZDOĞA eski Genel Müdürü Özkan Baturu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Türkiye ve CHP tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu muhbirlik hikayesi'

Kooperatif soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan eski İzBB Başkanı Tunç Soyer son operasyonların ardından sosyal medya hesabından “Kum Saati” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Soyer, son tutuklamaların temelinde mevcut İzBB Başkanı Cemil Tugay tarafından hazırlatıldığı öne sürülen iç denetim raporlarının bulunduğunu söyledi ve Tugay’ı “muhbirlik” yapmakla suçladı.

"Türkiye ve CHP tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu muhbirlik hikayesinin sadece geçen akşamki bölümünü sizlerle paylaşacağım. Ailemle, dostlarımla birlikte 316 gündür yaşadıklarımızı (şimdilik) bir kenara bırakıyorum" diyen Soyer, şöyle devam etti:

'Tugay göreve gelir gelmez bu kaleleri içeriden yıkmaya çalıştı'

"2019-2024 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin alametifarikalarından biri de 'fabrikalar' olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Her fabrika bir kaledir' özdeyişinden ilham alarak İzmir’de 5 fabrika kurduk.

1- Bayındır Süt Fabrikası

2- Şaşal Su Fabrikası

3- Atık Dönüşüm Tesisi (İzDönüşüm)

4- Ödemiş Et-Entegre Tesisi

5- İzbeton- Kent Mobilyaları Fabrikası

Sayın Tugay göreve gelir gelmez bu kaleleri içeriden yıkmaya çalıştı. Eksik evraklarla, eksik beyanlarla, Sayıştay’da bir tespit olmasa dahi hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmaların başlamasına sebep oldu."

'Eksik belgelerle savcılığa gönderilen raporlar, kamu zararı...'

Soyer'in bu tesis ve fabrikalarla ilgili bazı iddiaları da şöyle:

"Şaşal Su Fabrikası: Sayın Tugay tesis kuruluş aşamasında getirilmesi geciken bir makinenin yerine, 2.⁠ ⁠elinin ikame olarak monte edilmesinin, kabulü dahi yapılmamasına rağmen yolsuzluk olduğu iddiasıyla hazırlattığı raporu eksik belgelerle savcılığa göndermiş.

Bayındır Süt Fabrikası: 320 milyon liraya mal olan, bugünkü değeri yaklaşık 1 milyar lira fabrikanın yine kurulum aşamasında, Sayıştay aksini söylemesine rağmen, yolsuzluk olduğu iddiasıyla iç denetim raporu hazırlanmış, savcılığa teslim edilmiştir. Bir yıl çalıştırılmayan tesis, üreticinin yoğun talepleri sonucunda yeniden açılmış ancak maalesef her gün kamu zararı doğurarak, bugün sadece yüzde 10 kapasiteyle çalıştırılmaktadır. Hiçbir yolsuzluğu bulunmayan kurucu genel müdür Murat Onkardeşler 69 gün tutukluluğun ardından tahliye edilmiştir."

CHP Genel Merkezi'ne çağrı: 'Dilerim Genel Başkanımız bu kontrolsüz ve dengesiz gücü dizginleyebilir'

Soyer, CHP Genel Merkezi’ne de çağrı yaptı.

"Dilerim, bu şehre ve memlekete daha büyük zararlar verilmeden, CHP Genel Başkanımız, Partimiz, Adalet sistemimiz bu kontrolsüz ve dengesiz gücü dizginleyebilirler" ifadelerini kullandı.

Geçen gece İzdoğa geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı Güven Eken ve İzbeton geçmiş dönem genel müdürü Heval Savaş Kaya ile genel müdür yardımcısı Hüseyin Şimşek iki farklı dosyadan “güveni kötüye kullanmak” suçlamasıyla tutuklandılar. Tutuklanmalarının sebebi, Sayın… — Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 13, 2026

'Tunç Soyer'i yargının önüne Cemil Tugay attı' iddiası

Belediye başkanları daha önce de birbirine girmiş, Soyer hapse atılmasından Tugay'ı sorumlu tutarken, Cemil Tugay "Suçlu etiketini reddediyorum” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soyer'in tutuklanmasının ardından İzmir'de giderek bir açıklama yapmış ve önce Soyer'in arkasında durmuştu. Tugay'ın şikayet ettiği iddiası içinse "olmadı" dememiş, "inceliyoruz" şeklinde konuşmuştu:

"Bu yapılan işte neler konuşuluyor, neler konuşturuluyor diye bakınca şu görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisini en güçlü olduğu yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisinde İzmir'de birbirine düşürebilir miyiz? Birbirlerini mi şikayet ettiler? O mu oldu, bu mu oldu? Hepsini inceliyoruz. Hepsi gözümüzün önündedir. Ben bir Cumhuriyet Halk Partili, bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yanlış yaparsa o yanlışı kendime yapılmış sayarım. Bu kadar açık söylüyorum."

Bu açıklamalar ve "Tunç Soyer'i yargının önüne Cemil Tugay attı" iddiaları sonrası CHP İl Örgütü'nde ve belediyeler arasında kriz çıkmış, Özgür Özel, Cemil Tugay'la görüşüp "buzları" eritmişti.