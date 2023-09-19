CHP’li Başarır’dan ittifak çıkışı: ‘Biz gidene gitme demeyiz’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İYİP’in ittifak kararını ve Erdoğan’ın ABD’de CHP’yi hedef almasını değerlendirdi.

Başarır, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'deki mülteciler konusunda CHP'yi eleştirmesini hatırlatarak “Biz sayısı 8,5 milyonu bulan mültecileri ülkemizde istemiyoruz. Net bir şekilde söylüyorum bunu. Ne yazıktır ki biz gönderme taahhüdünü halkımıza ve yurttaşlarımıza yapıyoruz. Beyefendi onların bu ülkede kalma taahhütlerini egemen ülkelere yapıyor Birleşmiş Milletler’de. Farkımız bu. Biz kendisini mülteci yuvası haline getirdiği ülkemizde, bundan dolayı halkımıza şikayet ediyoruz. O bizi Birleşmiş Milletler’e şikayet ediyor. İşte beyefendi sen bu kadar yerli ve millisin” dedi. Seçim öncesinde Erdoğan’ın mültecileri gönderme sözü verdiğini ancak şimdi Birleşmiş Milletler’de “Ev sahipliğimize devam edeceğiz” dediğini hatırlatarak, “Seçim öncesi farklı, bugün farklı. Her konuda olduğu gibi içeride farklı, dışarıda farklı” diye ekledi.

'Biz gidene gitme demeyiz'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in ittifakla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine “Hayırlı olsun. Kesin böyle bir kararı varsa yapacak hiçbir şey yok. Bir parti böyle bir karar veriyorsa, tek başına yürüyecekse yürüyecektir. Biz gidene gitme demeyiz, ille de zorla gel bizimle ittifak da yap demeyiz. Siyasi partiler bu tip kararlar verebilirler. Bunda da özgürlerdir. Ama yarın, 31 Mart’tan sonra 2024. Çok çok farklı bir sonuç çıkabilir. Çok başarısız olabilirler, çok başarılı olabilirler. Bunun da bedelini kendi tabanlarına ve halka verirler diye düşünüyorum” dedi. (ANKA)