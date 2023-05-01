CHP'li Başarır'dan Bozdağ'a 'şampanya' yanıtı: 'Nerelerde patlattığını söylersem sokağa çıkamazsın'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "Seçim akşamı şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak” sözlerine partisinin Anamur’da düzenlenen mitinginde yanıt verdi. Başarır, "Anamur’u görsünler, bayrak nedir, vatan nedir, memleket nedir, Kuva-i Milliye nedir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk nedir görsünler. 14 Mayıs’ta darbe yapacaklar diyen Süleyman Soylu görsün. Kim görsün? Seçim akşamı şampanya patlatacak diyen Bekir Bozdağ görsün" dedi.

“Ben bu meydanlarda şampanya içen görmedim” diyen Başarır, “Ama Bekir Bozdağ, senin nerelerde şampanya patlattığını söylersem Urfa'da sokağa çıkamazsın” diye konuştu.

Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben milliyetçiliği Anamur’un, Gülnar’ın, Mut’un bu yörüklerinden öğrendim. İstiklal Marşı’nı kopya çekerek yanlış okuyan eski başbakandan öğrenmedim. Size bir söz veriyorum; çocuklarım, gençlerim, kadınlarım, amcalarım, çiftçilerim, öğretmenim, polislerim, askerim var burada. 14 Mayıs’ta halkın cumhurbaşkanı milletini en iyi şekilde temsil edecek olan, çocukları bizim gibi yaşayan, senin benim gibi mutfağı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya yolluyoruz."