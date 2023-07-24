CHP'li Başarır: Meclis tatil yapmasın, çalışsın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'nin yarın olağanüstü toplanacağını hatırlatarak, "Ülkeyi bekleyen çok önemli sorunlar var; zamlar, emeklinin, memurun durumu. Meclis tatil yapmasın, çalışsın. Memurun, işçinin durumunu, konut sorunlarını konuşmak istiyoruz" dedi.

Başarır, yarın TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanacağını hatırlatarak, "Asgari ücretin 7-8 katı oranında maaş alan biz milletvekilleri çalışmalıyız. Ekime kadar 15 gün tatil yapabiliriz. Ama ülkeyi bekleyen çok önemli sorunlar var; zamlar, emeklinin, memurun durumu. Meclis tatil yapmasın, çalışsın. Memurun, işçinin durumunu, konut sorunlarını konuşmak istiyoruz. Umarım AK Parti Grubu gelir oraya ve Meclis'in en az 2,5 ay daha çalışması için el kaldırır" dedi.