TKP'den 'Akbelen' açıklaması: Ormanlarımızın, memleketimizin yağmasına izin vermeyeceğiz

TKP Muğla İl Örgütü, Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda yıkım ekiplerinin kesim için sabah 5.30'ta jandarma ve TOMA araçlarıyla birlikte baskın yapmasının ardından açıklama yayınladı.

"Patronların çıkarları için doğanın yağmalanmasına karşı direnmek yurttaşlık sorumluluğumuzdur" denilen açıklamada, yağmaya karşı yurttaşlara ormana ve memlekete sahip çıkma çağrısı yapıldı.

"Bu Memleket Bizim, Orman Bizim, Köy Bizim" başlıklı açıklama şöyle:

"Yıkım ekipleri bu sabah erken saatlerde Akbelen Ormanı’nda ağaç kesmek için Jandarma ve TOMA’lar eşliğinde baskına geldi. İkizköy’de neredeyse her evin başına bir jandarma ekibi dikildi. Köylü ormana sokulmadı.

Kim için? Ne için?

YK Enerji için, kar için, rant için.

Patronların çıkarları için doğanın yağmalanmasına karşı direnmek yurttaşlık sorumluluğumuzdur.

Enerji sektöründeki bu yağma zihniyetine son verilmesi için enerji sektörü derhal devletleştirilmeli ve halkın çıkarları doğrultusunda yeniden planlanmalıdır.

Memleket bizim, orman bizim, köy bizim.

Herkesi bu yağma karşısında Akbelen Ormanı'na, memlekete ve halkın çıkarlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Ormanlarımızın, memleketimizin yağmasına izin vermeyeceğiz."