CHP’li Bankoğlu’ndan Bakan Kasapoğlu’na: 'Atmaca gibi geri alıyorsunuz. Hani karşıydınız faize? ’

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 2022 yılı bütçe kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla görüşüldü.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı bütçesi hakkında söz aldı.

Bakan Kasapoğlu’na üniversite öğrencilerinin barınma sorununu soran CHP’li Bankoğlu, kamu kurumlarına ait boş misafirhanelerin yurt olarak tahsis edilebileceğini, yurt olmaya elverişsiz apartmanların yurt olarak kiralandığını ve buralarda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söyledi.

CHP’li Bankoğlu, Kasapoğlu’na “Yerleştiremediğiniz öğrencilere köstek olmak yerine destek olabilirdiniz. Öğrencileri dinleseydiniz, kaşıkla verip kepçeyle aldığınız 650 lirayla inanın övünmezdiniz, yüzde 50 enflasyonla uçurduğunuz ortamda bunun yetmediğini bilirdiniz çünkü. Ayrıca o krediler de sizin cebinizden çıkmıyor sayın Bakan, milletin vergisi onlar. Zaten atmaca gibi faiziyle geri alıyorsunuz, hani karşıydınız siz faize? O zaman kredilerin faizini silsenize” diyerek seslendi. (ANKA)