Bakan Kasapoğlu'na yurt konusunda 18 soru

TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde kapasite yetersizliğinden öğrencilerin yurda yerleşemediğini belirten CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “durumu iyi olmayan öğrenciler yüksek kira bedellerini karşılayamadıkları için ev de tutamadı” diyerek üniversite öğrencilerinin barınma sorununa dikkat çekti.

Barınma sorununu çözemeyen binlerce öğrencinin bazı vakıf yurtlarında cemaat ve tarikatların pençesine düşmekten kendilerini kurtaramadığını ifade eden Kaya “Gündemin en sıcak ve can yakıcı konularından biri üniversite öğrencilerinin yurt sorunudur. Yurt sorununa ilişkin kafalardaki soru işaretlerine yanıt bulmak amacıyla TBMM Başkanlığına verdiğim soru önergesiyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 18 soru sordum” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın yurt sorunu ile ilgili Bakan Kasapoğlu’na yönelttiği 18 soru:

1. 2021-2022 eğitim öğrenim yılında KYK yurtlarına kaç öğrenci müracaat etmiştir?

2. KYK yurtlarına müracaat eden öğrencilerden kaçı yurtlara yerleştirilmiştir?

3. Bakanlığınıza bağlı KYK yurtlarının toplam kapasitesi kaç kişiliktir?

4. İllere göre, KYK yurt sayısı ve yurtların kapasitesi kaç kişiliktir?

5. İllere göre, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin sayısı ve yüzdelik oranları kaçtır?

6. Yapımı devam eden kaç KYK yurdu vardır? Toplam kapasiteleri kaç kişiliktir?

7. Vakıflara bağlı kaç öğrenci yurdu vardır?

8. Vakıf yurtlarında kaç öğrenci kalmaktadır?

9. Öğrenci yurdu açan vakıflar hangileridir?

10. Vakıf yurtlarında kalan öğrencilerin yaş gruplarına göre dağılım sayıları kaçtır?

11. Vakıf yurtları dışında kaç özel öğrenci yurdu vardır? Bu yurtların öğrenci kapasiteleri ve yaş

gruplarına göre öğrenci sayıları kaçtır?

12. Bakanlığınız tarafından vakıf yurtlarına ekonomik destek verilmekte midir?

13. Bakanlığınız tarafından özel yurtlara ekonomik destek verilmekte midir?

14. Vakıf yurtlarına Bakanlığınız tarafından bina tahsisi yapılmış mıdır?

15. Özel yurtlara bakanlığınız tarafından bina tahsisi yapılmış mıdır?

16. Vakıf yurtlarına ve özel yurtlara Bakanlığınız tarafından yapılan destekler nelerdir?

17. KYK yurdu çıkmayan, öğrencilerin barınma sorunun çözümü için Bakanlığınızın ekonomik

desteği/yürüttüğü bir çalışma var mıdır?

18. Bakanlığınız üniversite öğrencilerinin yurt sorununu ne kadar zamanda ve nasıl çözecektir?