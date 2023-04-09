CHP'li Aytekin: Devlet hastanesi için belirlenen yer fay hattının üzerinde

Edremit Devlet Hastanesi için 8 Mayıs’ta ihaleye çıkılacak. CHP’li Ensar Aytekin seçim yatırımı olarak planlanan hastanenin fay hattına inşa edileceğini söyledi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Balıkesir Edremit'te yapımı yılan hikayesine dönen Edremit Devlet Hastanesi için 14 Mayıs seçimlerinden 6 gün önce ihale düzenleneceği açıklandı.

'Sizin hiç mi vicdanınız yok?'

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ihaleye tepki gösterdi. İnşaat için 5 yıldır bir şey yapılmadığını savunan Aytekin şöyle konuştu:

"Bu nokta fay hattı üzerinde. Ve bölgedeki fayın 7'nin üzerinde bir deprem üretme riski mevcut. Yani AKP giderayak seçim öncesi, fay hattına hastane yapmayı yatırım diye pazarlamaya çalışıyor. Sizin hiç mi vicdanınız yok?

O hastaneyi Edremit halkı orada istemiyor. Hastaneye ulaşım için nice ağaç kesilecek, yol açıyoruz diye nice saçma sapan işler, ihaleler yapılacak. O hastaneyi biz yapacağız. 14 Mayıs'ta 20 yıldır sömürdüğünüz halk size hak ettiğiniz cevabı verecek, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve biz iktidar olacağız. Ve Edremit'imize hastaneyi biz doğru yerinde yapacağız."