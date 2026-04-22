CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Onursal Adıgüzel'in de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin "ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları" iddiasıyla belediyeye operasyon düzenlenmişti.

"Rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklandı.

Şüpheli Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'den ilk tepkiler: 'Somut delil yok'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adli süreçlerde yaşanan usulsüzlüklere tepki gösterdi.

Çelik, "Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı. Bugünkü tutuklama kararı, halk iradesine dönük sürmekte olan ve direndiğimiz darbe girişiminin bir parçasıdır. Tüm Türkiye, halkın iradesine açıktan savaş açıldığını görmelidir" ifadelerini kullandı.

Halk TV'ye bağlanan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da somut delil olmadığına dikkat çekti. Başarır "tutuklamaya sevk" yazısının avukatlara verilmediğini, avukatların müvekkilleriyle görüştürülmediğini söyledi.