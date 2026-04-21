Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Onursal Adıgüzel ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 20 isim adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan isimler hakkında karar verildi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte toplamda 19 kişinin tutuklanması talep edilirken, 1 kişi için adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Adıgüzel'den savunma: 'Ticari ve siyasi hırsların hedefi oldum'

Hakkındaki iddiaları reddeden Adıgüzel, ifadesinde projelerin hukuka uygunluğunu savundu ve süreci "siyasi bir hedef alma" olarak nitelendirdi.

Soruşturma dosyasında yer alan bir hastane inşaatına ilişkin rüşvet iddiaları sorulan Adıgüzel, söz konusu projenin kendi döneminden önce başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Benden önceki dönemde yapımına başlanan bir projedir. Ben Ataşehir Belediyesi'ndeki hiçbir proje ile özel olarak ilgilenmem. Bu inşaat ile ilgili de 2 Bloktan oluştuğu için Hastanenin açılması ile ilgili bir iskan talebinin Belediyeye geldiğini duydum. Sadece bu proje için değil diğer tüm projeler için şartları sağlayıp, projeye uymaları halinde arkadaşlarımdan yardımcı olmalarını isterim. Üçüncü kişiler tarafından ortaya atılan, gerçek olmayan iddialarla gecenin bir vakti gözaltına alındım. Bu kişilerin ticari ve siyasi hırslarının hedefi oldum.

Hakkındaki rüşvet pazarlığı iddialarını "asılsız" ve "iftira" olarak tanımlayan Adıgüzel, "Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım herhangi bir rüşvet alışverişinin içinde bulunmamıştır dedi.

Soruşturmada gündeme gelen "sahte iskan harcı" belgesiyle ilgili de konuşan Adıgüzel, kendisine bir telefon mesajıyla fotoğraf gönderildiğini ancak durumu araştırttığını söyledi. Öte yandan, iddiaların sahiplerinden Özkan K.’nin eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeğeni olduğunu hatırlatan Adıgüzel, bu durumun bir husumetten kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Operasyonların devamı gelecek mi?

Şu anda hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan gazeteci Alican Uludağ, Akın Gürlek’in vekili Fatih Dönmez'in Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmesinin ardından Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar gibi CHP’li belediyelere yönelik bir operasyonun yakın olduğunu dile getiriyordu.

Son bir haftada Ataşehir ve Üsküdar belediyeleri operasyonların hedefi oldu. Önümüzdeki haftalarda Kartal, Kadıköy, Sancaktepe, Atalar ve Kartal’a dönük soruşturmalar için de düğmeye basılacağı öne sürülüyor.

Ancak AKP iktidarının CHP’ye yönelik tek operasyonun belediyelerle sınırlı kalmayacağı ortada.

Uzun süredir CHP yönetiminin tepesinde sallanan mutlak butlan sopası, AKP iktidarı tarafından çok uzak olmayan bir gelecekte kullanılacak gibi görünüyor.