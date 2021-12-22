CHP’li Antmen: Erdoğan’ın açıklaması öncesi dolar satanlar kimler?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini açıklamasının öncesinde 18 lira olan dolar bu açıklama sonrasında 12 liraya kadar düştü.
CHP ise konuyu Meclis'e taşıdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yanıtlanması için soru önergesi veren Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Aynı gece Dolar kuru 12, Avro ise 15 Türk Lirasına gerilemiştir. Açıklama mesai saatleri dışında yapıldığı için halkımız kendi birikimlerine müdahale edememiş ve birikimleri göz göre göre erimiştir. Hangi bürokrat, iş insanı ve siyasiler bu açıklamanın etkilerini ve sonuçlarını bildikleri için öncesinden dövizlerini bozdurmuştur?” diye sordu.
Bankalarda parası olanlara dolaylı faiz getirilerek hazineye; yani yoksul vatandaşa ek bir yük daha getirildiğini ifade eden Antmen “Aynı gece Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, 1 milyar dolar bozdurulduğunu açıklamıştır” ifadelerini kullandı.
Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dövize endeksli Türk Lirası Mevduatı Sistemine geçildiğini açıkladığı 20 Aralık 2021 tarihinden hemen önce aynı gün Dolar 18, Avro 20 Türk Lirası iken milyonlarca dolarını bozduranlar kimlerdir? Hangi bürokrat, iş insanı ve siyasiler bu açıklamanın etkilerini ve sonuçlarını bildikleri için öncesinden dövizlerini bozdurmuştur?
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Bu açıklamalar önceden kim ya da kimler tarafından suç olmasına rağmen birilerine iletilmiştir? Yurt dışından işlem yapanlar kimler ve hangi firmalardır?
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Döviz geçiş garantili köprüler, yollar, havalimanları yetmedi şimdi de faizleri de mi halkın parasıyla garantiliyorsunuz? Bunun adı dolaylı olarak vatandaşın parasını servet sahiplerine aktarmak demek değil midir? Bu ödemeler hazineden yapılacağı için Meclisten onay alınması gerekmiyor muydu? Meclisten onay almadan hazinenin parasını nasıl bu şekilde harcayabiliyorsunuz?