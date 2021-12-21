AKP'li Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Turan "İhracatı 220 milyar dolara yaklaşan Türkiye'miz, yeni ekonomi politikasıyla dünyanın en güçlü 10 ekonomisi olma hedefini tekrar haykırıyor. Dolar yükseliyor, Engin Bey bize kızıyor; dolar düşüyor, Engin Bey yine bize kızıyor. 'Sen ağlama' şarkısı vardı ya herhalde ağlamanın ortaya konduğu bir gerçekliği doğru bulmuyorum. Milletin sevincine ortak olmak lazım. Dün sokaklar bayram etti. Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde özellikle üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir, milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir" dedi.