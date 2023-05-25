CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: 'Hizbullah kafalılar Türk milleti üzerine yemin etmem der'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AKP listesinden TBMM'ye giren HÜDA PAR'lılar hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Senin meclise soktuğun Hizbullah kafalılar Türk milleti üzerine yemin etmem diyor" dedi.

DHA'nın haberine göre; Samsun'un Bafra ilçesinde CHP'lilerle bir araya gelen Altay, partililere seslendi. AKP ve HÜDa Par ile ilgili şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta seçimin kazananı yok. Bize göre ve millete göre bir kaybeden var. Mevcut Cumhurbaşkanının elinden millet ehliyeti geri aldı. Devleti bir otobüs gibi arkamdaki otobüs gibi düşünürseniz sen şu anahtarları bir ver bakayım dedi. Yüzde 50 artı biri vermedi. Daha önce iki defa verdiği yüzde 51, 52'yi şimdi bir dakika dedi. Ne yaptı peki? Bize de vermedi.

Bunlar diyor ki Türk bayrağı yanlış! Ne olacakmış? Bari Türkiye bayrağı olsun. Bu bayrak sonsuza kadar Türk bayrağı olarak dalgalanacak göklerde. Bunu kimse engelleyemez. Türk milleti de yanlışmış. Türk milleti denmemeliymiş. Ya bin yıldır Türk milletiyiz biz. Şimdi adımızı mı değiştireceğiz? Ne yapacağız? Tayyip Bey bu ittifaktan muradın ne? Ama ben anlıyorum. Çünkü Tayyip Bey yakınlarda ne dedi? Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık dedi. İşte her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım dersen senin meclise soktuğun o Hizbullah kafalılar Türk bayrağını kabul etmiyorum der. Senin meclise soktuğun Hizbullah kafalılar Türk milleti üzerine yemin etmem der.

Mecliste bir milletvekili yemini var. Orada da diyor ki; Yüce Türk milletinin önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.' Bunlar diyor ki bu böyle olmamalı. Ne olmalı bilmiyoruz. Ama ben salı günü yüce Türk milletinin önünde namusum ve şerefim üzerine ant içmekten gurur duyacağım, onur duyacağım. Siyaseti beceremedik. Gaffar Okkan Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Diyarbakır'da Kürt'le Türk'ü et tırnak yaptı. Kürt'le Türk'ü yıllar sonra aynı kahvede, aynı masaya oturttu. Budur işte budur. Milliyetçilik budur. Öldüren Hizbullah canilerinin uzantısını Tayyip Bey yanına aldı. Üç oy fazla alacağım diye."