CHP'li Altay: Tablo vahim, hükümet net bilgi vermiyor

Sel felaketi nedeniyle büyük hasar gören Kastamonu Bozkurt’ta açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Büyük bir koordinasyonsuzluk var. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekiplere ‘size ihtiyacımız yok’ denmiş. Bir kazmaya bir küreğe, tırmığa ihtiyaç var yahu. Nasıl yok? Belediyenin partisine göre burada ona ihtiyaç olup olmadığına karar veriliyor” dedi.

Sel felaketinin ardından bölgeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile birlikte izlenimlerini aktaran CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Allah’ın verdiği afettir, elbette buna karşı insanların yapacakları sınırlıdır ama afet öncesinde de vereceği zararı minimize etmek yerine maksimize edecek işler yapılmış. Dere yatağının kenarına değil, derenin göbeğine 4-5 sene önce 8 katlı bina yapılmış ve devrilmiş. Bir kısmı da artık kullanılamayacak halde. Dere yatağının kenarını biraz anlarım ama derenin göbeğine binayı anlamak mümkün değil. Devletin, yerel yönetimlerin bu konulara nasıl duyarsız kaldığını gördük" dedi.

Bölgede büyük bir koordinasyonsuzluk olduğunu belirten Altay, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekiplere ise "Size ihtiyacımız yok" dendiğini aktardı.

ANKA'nın haberine göre Altay şunları söyledi:

"- Büyük bir koordinasyonsuzluk var. Böyle zamanlarda kan davalılar sırt sırta verir, birlikte göğüs gerer. Ayancık ve Bozkurt’ta bunu göremiyoruz. Tıpkı Muğla’da yangında göremediğimiz gibi. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekiplere ‘size ihtiyacımız yok’ denmiş. Caddeyi, Bozkurt’u karış karış gezdik. Bir kazmaya bir küreğe, tırmığa ihtiyaç var yahu. Nasıl yok? Dükkanların içinde iki metre kum birikmiş. Belediyenin partisine göre burada ona ihtiyaç olup olmadığına karar veriliyor.

'Ölü sayısı maalesef çok olacak'

- Tablo vahim. Hükümetin net bilgi vermemesini doğru bulmuyorum. Burada ben onlarca yakınını arayan insana rastladım. AFAD’a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bunun hepsi sel ara kayıp. Olayı ajite etmek için söylemiyorum. Türkiye’nin kalbinin burada atması için bunu söylüyorum. İnebolu’da bir fabrikanın soğuk hava deposunda cesetler muhafaza ediliyor. Burada ölü sayısının maalesef çok olacağını öngörüyorum. Bu kayıplara bir an önce sağ salim kavuşmak için dua ediyorum.”

'Ayancık, Bozkurt kötü durumda'

- Tablo çok ağır. Ayancık, Bozkurt kötü durumda. İnsanlar çaresizce bekliyor. Çalışmaları izliyor ama belli ki açıklanan rakamların çok üzerinde kayıp var. Yağmurun şiddetini, miktarını belirleyemeyiz ama selin oluşmasını engelleyebiliriz. Dere yataklarına ev yapılmasın. Çevre politikaları doğru belirlensin. HES’lere bu kadar izin verilmesin. Bakan HES şirketlerinin avukatlığına soyunmasın. Vicdan nasıl bunu alıyor? Aynı şekilde Ayancık’ta tomruklardan kaynaklı sıkıntı oldu. Depo dere yatağına yapıldığı için tomruklar doğal baraj gördü, yıktı geçti. Yanlış uygulamalardan kaynaklı bu sel, bu ölümler yaşanıyor. O dere yatağını 400 metreden 15 metreye kim çekti? Bunun sorumluları kim?”

Altay daha sonra yaptığı açıklamada ise ilçeye gelerek camiden halka seslenen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek "Felaket üstü bir felaketle Bozkurt karşı karşıyayken, Cumhurbaşkanı’nın muhalefete, yandaş olmayan gazetecilere felaketin yaşandığı bölgeden seslenmesi ve propaganda yapması, doğalgaz müjdesi vermesi ucubeliktir. İzansızlıktır, mantıksızlıktır" dedi.

'Siyasi edeple bağdaşmaz'

Altay "Bozkurt’a gelmiş, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım, zaman bu zaman’ diyor. Sonra, ‘Biz ve onlar’ diye başlıyor. ‘Böyle zamanda propaganda yapılmaz’ diyor. Ondan sonra, kurtardıkları insanlar için, ‘Bunlar diyor her kişinin değil, er kişinin harcı’ diyor. Ben de soruyorum: ‘Erdoğan, kurtaramadıkların ne olacak, onlar kimin sorumluluğunda?’ Bozkurt’ta şu an 330’un üzerinde kayıp bildirimi var. 27 civarında ceset bulunduğu beyan ediliyor. Bizdeki bilgiler daha farklı. Bunu söylemek istemiyorum ama 300 kişinin hayatını kaybetme riskinin çok yüksek olduğu bir yerde propaganda yapmak, siyasi edeple, siyasi ahlakla, devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Yazıklar olsun.

Yardımların dağıtılmasında çalışmak isteyen CHP Gençlik Kolları'na izin verilmezken polisin AKP Gençlik Kolları ile işbirliği yaptığını da anlatan Altay "Böyle bir dönemde partizanlık yapanın Allah belasını versin" dedi.

Altay şunları söyledi:

"Ayrıca, Erdoğan’ın şunu bilmesi lazım. Selden etkilenen sadece Bartın, Bozkurt ve Ayancık değildir. İnebolu, Cide, Abana, Çatalzeytin, Türkeli ve Erfelek ilçeleri de selden büyük çapta, kısmi oranda etkilenmişlerdir. Bu ilçelerle ilgili de gerekli tedbirlerin alınması lazım. Bir diğer yanlış da şudur: ‘Bir olalım diyen Erdoğan, kendisine ait belediyenin bulunduğu ilçede, İstanbul Büyükşehir’in, Ankara Büyükşehir’in yangın kurtarma ve itfaiye araçlarının ilçeye neden alınmadığını, umarım belediye başkanına ve kıymetli bakanlarına soracaktır. Ayancık’ta da ha keza aynı kargaşa var. Ayancık Belediyesi’yle kaymakamlık arasında bırakın koordinasyonu selamlaşma yok. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Bölgede Türkiye’nin her yerinden yardımlar yağıyor. Ama yardımların dağıtılmasıyla ilgili bir itiş kakış Ayancık’ta da Bozkurt’ta da yaşanıyor. AK Parti’nin Gençlik Kolları’ndaki kardeşlerimizin yardım dağıtması için polis, onlarla iş birliği yaparken, CHP Gençlik Kolları üyelerinin çalışma, çaba talepleri reddediliyor. Geri çevriliyor. Böyle bir dönemde partizanlık yapanın Allah belasını versin."