CHP'li Altay ile AKP'li Zengin birlikte türkü söyledi

İstanbul 3. bölgede seçim çalışmalarını sürdüren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay dün Silivri'de karşılaştı. Sokak müzisyenleriyle de denk gelen iki isim, onlara "Gesi Bağları" türküsünü söyleyerek eşlik etti.

O anları Özlem Zengin sosyal medya hesabından "Ve bu karşılaşmaya şarklılarıyla eşlik eden Silivrili Gençlerden şahane "Gesi Bağları" yorumu… Çok teşekkür ediyoruz…" diyerek paylaştı. Bunun üzerine Engin Altay da "Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim" yanıtını verdi. Özlem Zengin ise bu cevaba, "Engin Bey… Biz zaten Milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz" diyerek karşılık verdi.