Bakan Soylu: 'Selo'ya, Apo'ya özgürlük' diye bağırdılar, o da onlara el salladı

AKP İstanbul milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenler’de Turgut Reis Mahallesi’ndeki mahalle buluşmasındaydı. Burada bir konuşma yapan Soylu, Millet İttifakı'nın Van mitingini hedef aldı.

Seçimlerde HDP'nin resmi bir adayının bulunmadığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Dün Van'da miting yaptılar, 10 bin kişi katıldı. 10 bini HDP'liydi. İstanbul'un belediye başkanı da oradaydı. Orada 'Selo'ya, Apo'ya özgürlük' diye bağırdılar. O da onlara el salladı. Beraberindeki eşi de zafer işareti yaptı. Gördünüz değil mi? İşi pişirmişler. Eskiden masanın altındaydı, şimdi masanın üzerine çıktılar. Peki Meral Akşener nereye gitti? O da masanın altına girdi."

"'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenlerin 'Tutsaklar serbest kalsın' diyerek Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını istediklerini" söyleyen Soylu, "aynı isimlerin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 'terör devleti' kurulmasını istediklerini" de savundu.