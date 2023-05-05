HÜDA PAR yöneticisi Trabzon'daki gerginlik sonrası hakaretler yağdırdı

Trabzon'da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi HÜDA PAR'ın önceki gün kent merkezine kurduğu ve tepki sebebiyle kaldırılan standı dün yeniden açılmıştı. Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istemiş, kalabalık polis bariyerini aşarak standı yıkmıştı. Stant kaldırıldı.

Yaşanan gerginliğin ardından HÜDA PAR İstanbul AR-GE Sorumlusu Seyfullah Sivi, sosyal medya hesabından hakaretler yağdırdı.

Sivi, paylaşımında, "Bunlar Trabzon halkı değil, tasmalı enikler... Bunlar Trazbzon halkını kendi emelleri için galeyana getiren kiralık eller... Bunlar yalanlarla aldatılmış aklı kıt, gözü kör hainler... Bunlar PKK'nın farklı fraksiyonları... Bunlar vatanın, bayrağın gerçek düşmanları" ifadelerine yer verdi.