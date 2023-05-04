Trabzon'da HÜDA-PAR standında gerginlik

Trabzon'da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi HÜDA PAR'ın dün kent merkezine kurduğu ve tepki sebebiyle kaldırılan standı bugün yeniden açıldı. Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istedi.

Kalabalık polis bariyerini aşarak standı yıktı. Yaşanan arbedenin ardından polis stant çevresini güçlükle kontrol altına alırken HÜDA PAR'lılar da standını yeniden kurdu.

Haber61'in aktardığı görüntülerde kalabalıktan bazı kişilerin kurt işareti yaptığı görüldü. Kalabalık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Gaffar Okan'ın katilleri" sloganları attı ve İstiklal Marşı okudu.

Uzun süren müzakereler sonucunda HÜDA PAR üyeleri Kahramanmaraş Caddesi'nden polis kontrolünde ayrıldı.

AKP, 14 Mayıs seçimlerine giderken ortaklık kurduğu HÜDA PAR’dan dört ismi kendi listelerinden milletvekili adayı göstermişti.