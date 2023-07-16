CHP'li Akın'dan akaryakıtta ÖTV zammı çıkışı: Yeni zamları etkileyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Akaryakıttaki ÖTV zammı hem pompaya ortalama 6-7 lira yansıyacak; hem de nakliye ve üretim maliyetlerini yükselttiği için çarşı, pazarda ve raflarda yeni zamları tetikleyecek. İktidar Türkiye yüzyılının başlatacağı propagandasını yaptı; ama başlayan zam furyası dönemi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada akaryakıttan alınan ÖTV’nin fahiş oranda zamlanmasına tepki gösterdi. CHP’li Akın, konu hakkında şunları dile getirdi

"AK Parti iktidarı seçimden sonra vergi artışlarıyla başlattığı zam furyasını akaryakıttan alınan ÖTV’ye yapılan fahiş zamla devam ettiriyor. Yapılan son ÖTV zammıyla benzinin litre fiyatı 35 liraya, motorinin fiyatı ise 33,5 liraya dayanmıştır. Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını belirleyici olan brent petrolün uluslararası piyasalarda son aylarda neredeyse yüzde 40 oranında düşmesine karşın iktidarın imza attığı söz konusu fahiş ÖTV zammı ne uluslararası konjonktürle ne de dünyadaki gelişmelerle açıklanabilir. ÖTV’nin benzin ve motorinde neredeyse yüzde 200 oranında artırılması doğrudan AK Parti iktidarının neden olduğu ekonomik krizde acı reçetenin vatandaşa verildiğinin açık bir göstergesidir.

'Pompaya yansıması daha yüksek olacak'

Litre başına yaklaşık 5 lira tutarındaki fahiş artış ÖTV’nin yanı sıra KDV’yi de artıracağı için pompaya yansıması daha yüksek olacak. Bilindiği üzere akaryakıtta ÖTV tutarının eklenmesinin ardından KDV de alınmaktadır. KDV’nin yüzde 20’ye yükseltilmesiyle söz konusu ÖTV zammı pompaya litre başına en az 6 lira olarak yansıyacak. Buna göre ortalama 50 litre büyüklüğündeki bir deponun maliyeti ÖTV zammının ardından 300 lira daha yüksek olacak.

'ÖTV zamları yeni zamları etkileyecek'

Geçtiğimiz haftalarda motorlu taşıtlar vergisini bu yıl içinde ikinci kez alınmasına ilişkin karara imza atan iktidar; şimdi de tüm sektörlerde doğal bir girdi olan akaryakıtın pompa fiyatını 6 lira birden yükselterek iğneden ipliğe bütün ürünlere yeni zamların domino etkisiyle yapılmasının da önünü açmıştır. Akaryakıttaki bu fahiş zam; hem üretim hem de nakliye maliyetlerini artıracağı için; vatandaşlarımız bu zamdan hem doğrudan hem de çarşı, pazar ve raf fiyatlarındaki artışla dolaylı olarak etkilenecek. ÖTV artışı aynı zamanda tüm sektörlerde üretim maliyetlerini yükselteceği için enflasyonun da artmasına neden olacaktır."