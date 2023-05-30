CHP’li Akın: Doğalgazda 'sıfır fiyat' uygulaması maaşları düşürecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1 aylık ücretsiz doğalgaz uygulamasının kamu ve emekli maaşlarını düşüreceğini kaydederek, "Doğalgazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023'ten sonra 6 ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek" ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın seçim döneminde 20 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihlerinde doğalgazın konut tüketiminde bedava olmasına karar verdiğini hatırlattı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aldığı kararla Mayıs ayı enflasyonun, doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemine göre hesaplanarak uygulanacağını ilan ettiğini belirten Akın, bu durumun Temmuz 2023'te yapılacak memur ve emekli maaş zam oranının düşmesine neden olacağını kaydetti.

‘Doğalgaz oranının hesaplamada yüzde 3 etkisi var’

Enflasyon hesaplamasında kullanılan formülde doğalgaz oranının yaklaşık yüzde 3 oranında bir etkisinin bulunduğunu belirten Akın, "Mayıs ayında hesaplanacak enflasyon oranında doğalgazın sıfır fiyat kabul edilmesi, enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 3 olan etkinin yaklaşık eksi yüzde 3 olarak yansımasını sağlayacak. Bu durum bir ay kullanılan bedava doğal gazın, temmuz ayından itibaren kamu çalışanları ve emekli ücretlerine yapılacak zamda 6 ay boyunca olumsuz yansımasına neden olacak" değerlendirmesini yaptı.

Akın açıklamasında, "Seçim doğalgazı, kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğalgazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023'ten sonra 6 ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek" ifadesine yer verdi.