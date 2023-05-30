Asgari ücret zammı için gözler dolarda: '22 bandı kırılırsa...'

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları sürüyor.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, dolarda 22 bandına işaret etti.

"Asgari ücret tahminlerimizde iki kriterin belirleyeceği olacağını söylemiştik. Bunlardan birincisi ve en önemlisi haziran sonunda açıklanacak olan enflasyon oranları, ikincisi ise döviz kurlarının haziran sonunda alacağı durum" diyen Kurtuluş, "Bu iki durum temmuz başında asgari ücretin belirlenmesinde en önemli unsur olacaktır. Şu an için bunu öngörebilmek çok imkan dahilinde olmasa da döviz kurunun 22 TL civarında kalması ve enflasyonun da ilk aylarda açıklanan oranda kalması halinde 10 bin 500, 11 bin TL bandında yeni asgari ücretin belirleneceğini düşünüyoruz. Dövizde 22 TL bandı kırılır, o zaman 12 bin TL, 12 bin 500 TL rakamı telaffuz edilecektir" ifadesini kullandı.