CHP'li Akın: 'Bedava' gaz üretimi vurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) her ay yayımladığı doğalgaz raporunu değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, mayıs ayında sanayi payının düşüşüne dikkat çekerek "Konut tüketimi yerli gaz algısıyla ithal gaz üzerinden bedava yapılınca arz güvenliğinin sağlanması için tüketimin başka alanlarda kısıtlanması gerekti" dedi.

Mayıs ayında toplam doğalgaz tüketimi önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 27,69 oranında artarken en büyük artış yüzde 106 oranıyla konut tüketiminde oldu. Ancak diğer tüm sektörlerin tüketiminde olağanüstü düşüşler yaşandı.

Düşüşün sebebinin 'kısıntı' olduğunu belirten Akın, “Konut tüketimi yerli gaz algısıyla ithal gaz üzerinden bedava yapılınca arz güvenliğinin sağlanması için tüketimin başka alanlarda kısıtlanması gerekti. Enerji sektöründe yüzde 15,06, ulaşım sektöründe yüzde 19,93, toplam tüketimde en büyük paya sahip olan sanayi sektöründe ise yüzde 11,17 oranında düşüş yaşandı. Sanayide en fazla düşüş yaşanan alan yüzde 87,96 oranıyla gübre sektöründe yaşandı'' dedi.

TÜİK verilerine göre mayıs ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 azalmıştı.