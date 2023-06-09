CHP'li Akdoğan: Uzaya gitmeyi vadeden iktidar, vatandaşını Avrupa'ya gönderemiyor

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Akdoğan, Türkiye'nin, ülkeye kaçak yollardan gelenler, ülkeden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ve vize konusunda problemlerin bulunduğunu söyledi.

Güney ve doğu sınırından "kim olduğu, ne için geldiği, ne taşıdığı belli olmayan binlerce insanın kaçak yollarla giriş yaptığını, batı sınırından ise yetişmiş, eğitimli, vatana, millete faydalı olabilecek Türk gençlerinin başka ülkelere gittiğini" belirten Akdoğan, "Bir yerden ne olduğunu bilmediğimiz insanlar giriyor, bir yerden ne olduğunu bildiğimiz evlatlarımız gidiyor" diye konuştu.

Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışta vize sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Akdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına "mülteci muamelesi yapılmasını istemediklerini ve buna izin vermeyeceklerini" söyledi.

Akdoğan, geri kabul anlaşmasının üzerinden 9 yıl geçtiğini ve vizesiz Avrupa'nın hayal olduğunu kaydederek "Uzaya gitmeyi vadeden bir iktidar maalesef vatandaşını Avrupa'ya gönderememektedir" dedi. (AA)