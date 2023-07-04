CHP'li Ağbaba'dan 'değişim' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı grup toplantısına katılmayan CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' hareketine destek verecek isimler arasında yer alacağı öne sürülmüştü.

Medyakoridoru Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya'ya konuşan Ağbaba, 'değişim' çıkışına destek verecek isimler arasında yer alacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ağbaba, CHP'nin bugünkü grup toplantısına ise küçük bir operasyon geçirdiği için katılamadığını ifade etti.

Kaya'nın sosyal medya hesabından aktardığı o görüşmenin detayları şöyle:

"Az önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile konuştum. 'Değişim çıkışına destek vereceği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bugünkü grup toplantısına ise küçük bir operasyon geçirdiği için katılamadığını belirtti."