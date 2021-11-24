CHP’li Adıgüzel: Spor Toto hükümetin örtülü ödeneği şeklinde kullanılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Spor Toto bütçesinden yapılan harcamalara değindi.

Adıgüzel, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın hükümetin örtülü ödeneği şeklinde kullanıldığını belirterek, “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türk sporunun kara kutusudur ve hükümetin örtülü ödeneği şeklinde kullanılıyor. Geçmişte 'FETÖ'yle ilişkisi ispatlanan birçok kuruma da bu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan, o beraber yürünen zamanlarda ödemeler yapılmış. Birçok kurumdan, daha doğrusu devletin her kurumundan 'FETÖ'cü çıktı fakat ben Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda bir 'FETÖ'cü tespit edilip bir araştırma yapılıp yapıldığı bilmiyorum yani bunu özellikle merak ediyorum” dedi.

Paraların yandaşlara "ulufe" gibi dağıtılırken, işçilerin parasının ödenmediğini söyleyen Adıgüzel, "Erdoğan'ın Okçular Vakfı’na 3 milyon TL'yi nasıl rahat ödüyorsanız o işçilerin de, o garip gurebanın parasını da ödeyin diyorum" ifadelerini kullandı. (ANKA)