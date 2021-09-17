Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda tayin mağduriyeti: 'Kıdem aldığımıza pişman ettiler'

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçtiğimiz dönemlerde de gündeme gelen tayin mağduriyeti devam ediyor.

soL'a konuşan Bakanlık çalışanları tayinlerin açıklanmaması nedeniyle yaşanan sorunları anlattı. Bakanlık daha önce de ilan ettiği yer değiştirme ve nakil takvimine uymamış, sonuçları açıklaması gerektiği 31 Temmuz 2021 tarihinden yaklaşık bir ay sonra 27 Ağustos 2021 tarihinde açıklamıştı.

Kurum çalışanları yaşanan bu sorunlara ek olarak bugünlerde de Bakanlığın, "Aile Birliği" mazeretine bağlı tayinleri yapmadığını ve bakanlık personelini beklettiğini dile getirdi. Tayin bekleyen yüzlerce kişi kendilerine herhangi bir açıklama dahi yapılmamasından şikayetçi.

Ek masraflar da mağdur etti

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'ndan (GYUDS) başarılı olarak geçen ve atanan personelin yaz döneminde "Aile Birliği"ne bağlı yer değiştirme talepleri, "2020 GYUDS sonucunda atandığınızdan Bakanlığımızın hizmet gerekleri doğrultusunda uygun görülmemiştir" denilerek reddedildi. Şimdilerde ise ailelerinden uzakta atandıkları yerde çalışan Bakanlık personeli ek kira maliyetleri, yolculuk gibi yeni masraflardan ve yaşadıkları mağduriyetten şikayetçi.

Bakanlık, en son 2012 yılında yaptığı görevde yükselme sınavından tam 8 yıl sonra ilk defa geçtiğimiz yıl sınavı tekrarlamış, sınavda başarılı olan adayların atamasını ise sınav duyurusundan tam bir yıl sonra 2021 yılı Ocak ayında gerçekleştirmişti.

Uzun bir aradan sonra sınavda başarılı olan personel görevde yükselme seçeneklerine göre tercihler yaparak yeni görev yerlerine atanmıştı.

'Tayin mayin yapmıyoruz kardeşim'

Mesleki kariyerleri ile aileleri arasında bir seçim yapmaya zorlandıklarını ifade eden kurum çalışanları şöyle konuştu:

"Belirlenen takvim içinde açıklanması gereken ve üstelik hakkımız olan bir konuda mağdur ediliyoruz. Ailelerimiz de mağdur. Sürekli şehir değiştiriyorum. Bir hafta ailemin yanından bir hafta görevimin olduğu yerden gidip geliyorum işime. Aylardır havalimanlarında ya da otogarlarda geçiyor vaktimiz. Üstelik bilet maliyetleri de her geçen gün artıyor. Kıdem aldığımıza, mertebe yükselttiğimize pişman ettiler. Çocuklarımız bizlerden uzakta büyüyor."

Yetkililerin "Tayin mayin yapmıyoruz kardeşim" üslubuyla telefon görüşmelerine cevap verdiklerini ifade eden Bakanlık çalışanları mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.