CHP'li 95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

CHP’li 95 milletvekili bugün Meclis’te; kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu. Milletvekilleri adına açıklamayı CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut yaptı.

Akbulut, “CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu’nun 130 milletvekilinden 95’i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultay’ımızda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik. Gerekçelerimizi kamuoyunun huzurunda paylaşıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Unutulmamalıdır ki tarihimiz boyunca askeri darbeler görmüş, kapatılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmış ama her defasında ayakta kalmayı başarmış bir parti tarihine, parti hafızasına, parti geleneğine ve azmine sahibiz. Bugün geldiğimiz noktada CHP, yenilenen örgütleriyle yenilenme sürecini başlatmıştır. Yenilenmenin örgütümüzü güçlendirecek, güven bağımızı pekiştirecek ve sosyal demokratların birliğini koruyacak bir rotada ilerlemesi kaçınılmazdır.

CHP; altı okuyla, programıyla, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle mücadelesini sürdüren bir çizgidedir. Biz seçim sonuçlarını lider merkezli bir fırsat penceresi olarak görmüyoruz. Seçim sonuçlarının faturasını sadece Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı’na kesmenin adalet terazisinin şaşması ve seçim sonuçlarının sağlıklı analiz edilememesi olduğunu düşünüyoruz. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenme hamlesinin tüzük kurultayıyla sürdürüleceğinin işaretini vermiştir.

Önümüzdeki birinci hedef, 2019’da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdürerek, halkçı belediyeciliği temsil eden yerel yönetimlerdeki hizmetlerimizi pekiştirmektir. Odak noktamız, yurdumuzun tüm il ve ilçelerinde partilerimize yeni belediyeler kazandırmaktır.

Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var bizim. Yenilenme süreci, ayrışarak değil birleşerek gerçekleşecektir. Bizler 95 milletvekili olarak tarihten gelen gücümüzle Ulu Önder, Ebedi Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras bıraktığı partimizin yenilenme sürecinin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde gerçekleşebileceğini görüyor, bilgisi, birikimi ve tecrübesiyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz.”

Önceki dönem bazı CHP'li vekiller de destek açıkladı

CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden bir grup da yazılı bir açıklama yaparak kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

"Bizler, aşağıda ismi/imzası bulunan 27. Dönem Milletvekilleri olarak; CHP 38. Olağan Kurultayımızda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz" diyen önceki dönem milletvekilleri seçimlerin kaybedilmesinde Kılıçdaroğlu'nun tek sorumlu ilan edilmesine karşı çıktı.

Yapılan açıklamanın bir bölümü ve imzacı isimler şöyle:

"Şimdi herkes değişim istiyor. Bir kesim de değişimden sadece 'Genel Başkan değişimini' kastediyor. Hatta uzun yıllar karar alma mekanizmalarının en üstlerinde yer alanlar, sorumluluklarını yok sayıp, kendilerini 'değişim' neferi ilan ediyor. Bu kabul edilemez; hakkaniyetli de değildir.

CHP, parti içi demokrasiyi tüm eksikliklerine rağmen hayata geçirebilen tek partidir. Partimizde yazılı olmayan, herkesin özümsediği demokratik kurallar hepimizi bağlar. Bu kurallar 'bir defalığına' da olsa yok sayılamaz. Bu nedenle, Genel Başkanlığa adaylığını açıklayanların sadece 'fiili' değil, 'resmen' de bu kurala uymaları doğru ve demokratik olandır.

CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir. Kurucu iradeyi köklerinde taşır. Cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık ve inkılapçılık ilkeleriyle bu topraklara kök salmıştır. CHP; yenilenmeyi, dönüşümü, değişimi sağlayacak iradeye ve kadrolara sahiptir.

Hedefimiz nettir!

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 36. ve 37. Kurultaylarımızda Cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandırma hedefini önümüze koymuştur. Bu hedef kurultaylarımızda oy birliğiyle karar altına alınmıştır.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde gemiyi güvenli limana yanaştırmak ve 31 Mart Yerel Seçimleri kazanmak hepimizin sorumluluğundadır.

Yolumuz açık olsun…



Ali Haydar HAKVERDİ (Önceki Dönem Ankara Milletvekili ve PM Üyesi)

Ali KEVEN (Önceki Dönem Yozgat Milletvekili)

Ali ŞEKER (Önceki Dönem İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi)

Atila SERTEL (Önceki Dönem İzmir Milletvekili)

Aydın ÖZER (Önceki Dönem Antalya Milletvekili)

Burak ERBAY (Önceki Dönem Muğla Milletvekili)

Çetin Osman BUDAK (Önceki Dönem Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı)

Emine Gülizar EMECAN (Önceki Dönem İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi)

Mustafa TUNCER (Önceki Dönem Amasya Milletvekili)

Nihat YEŞİL (Önceki Dönem Ankara Milletvekili)

Okan GAYTANCIOĞLU (Önceki Dönem Edirne Milletvekili)

Servet ÜNSAL (Önceki Dönem Ankara Milletvekili)

Serkan TOPAL ( Önceki Dönem Hatay Milletvekili)

Sibel ÖZDEMİR (Önceki Dönem İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi)

Suzan ŞAHİN (Önceki Dönem Hatay Milletvekili)

Süleyman GİRGİN (Önceki Dönem Muğla Milletvekili)

Tacettin Bayır (Önceki Dönem İzmir Milletvekili)

Turabi KAYAN (Önceki Dönem Kırklareli Milletvekili)

Turan AYDOĞAN (Önceki Dönem İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi)

Ünal DEMİRTAŞ (Önceki Dönem Zonguldak Milletvekili)

Yıldırım KAYA (Önceki Dönem Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı)"