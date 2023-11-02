CHP'li 55 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek kararı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı sağlamış, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 4 oranında farkla geçerek cumhurbaşkanı olmuştu.

Seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı içinde tartışmalar yaşanırken, CHP içinde de "değişim" çağrıları başlamıştı. CHP içindeki tartışmalar devam ederken gerçekleştirilen il ve ilçe kongrelerinde ise birçok tartışma kavgaya dönüşmüştü.

4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan CHP'nin 38'inci Olağan kurultayında yeni genel başkan ve parti yönetimi seçilecek.

Kurultaya sayılı günler kala, CHP’li 95 milletvekili dün Meclis’te; kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurmuştu. Bugün de CHP'li 55 il başkanı Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladıkları bir karara imza attı.

'55 CHP'li il başkanı olarak irademizi ortaklaştırdık'

Yapılan yazılı açıklamada "Toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan’ın yeniden seçileceğini görüyoruz" ifadesine yer verildi.

CHP'de 55 il başkanı "Biz aşağıda imzası bulunan 55 Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları olarak irademizi ortaklaştırdık" açıklamasında bulundu.

"CHP 38.Kurultayında örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldık" diyen il başkanları "Toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan’ın yeniden seçileceğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yazılı açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

'İktidar yürüyüşünü başlatacağız'

"CHP 38. Kurultayının CHP geleneklerine uygun olarak demokratik bir yarışa sahne olacağına, önce yerel seçimlerde daha sonra genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacak yenilenmiş yönetimini oluşturacağına inancımız tamdır. Örgütlerimizde mahalleden başlayan ilçe ve il örgütlerinde devam eden yenilenme sürecinin Sayın Genel Başkan liderliğinde kesintisiz devam edeceğine inanıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 il başkanından 56’sı son bir yıl içerisinde göreve gelmiş, aralarından 49’u son kongrelerde göreve getirilmiştir. Örgüt il başkanlarımızın çok büyük bir kısmı yenilenmiştir. Örgütlerimiz yenilenen örgütleriyle yeni bir heyecanla iktidar yürüyüşüne hazırdır. Yenilenmenin kaynağı ve itici gücü örgütlerdir.

100 yaşını tamamlamış Cumhuriyet’i ikinci yüz yılında demokrasi ile taçlandıracak yenilenecek yönetim kadrolarımızı 38. Kurultayımızda örgütlerin iradesi ile belirleyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi; altı okunda ifadesini bulan ilkeleri benimsemiş kadrolara sahiptir. Programında da belirtildiği gibi sol bir partidir ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin ışığında mücadelesini sürdürecektir.

Parti iç hukukumuzun da örgütlerimizin iradesi ve önerileri doğrultusunda tüzük kurultayıyla yenileneceğini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık şekilde ifade etmiştir.

İl başkanları olarak önümüzdeki birinci hedef; 2019’da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdüren ve sosyal belediyeciliği başarı ile temsil eden yerel yönetici sayımızı artırmak ve hizmetlerimizi ülkenin her noktasına yaygınlaştırmaktır.

CHP İl Başkanları ve örgütleri olarak , demokratik bir yarışa sahne olacak Kurultay sonrasında 81 İl Başkanı ve il örgütleri birleşerek , güçlenerek çıkacağız. Bir arada iktidar yürüyüşünü başlatacağız."