CHP’li 11 başkan THK’ya başvurdu: 'Uçakların giderlerini karşılamaya hazırız'

11 Büyükşehir Belediyesi’nden gelen "Uçakları Aktif Hale Getirmeye Hazırız" çağrısının ardından belediye başkanları işbirliğine hazır olduklarını gösteren ve Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı’ya hitaben yazılan dilekçelerini imzalayarak ayrı ayrı kuruma ilettiler.

11 Başkan ayrıca THK bünyesinde bulunan yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını belirten bir deklarasyon yayınladı. Mevcut yangınları söndürmek ve olası yeni yangınlara hazır olduklarını beyan eden başkanlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75'inci maddesini anımsatarak "Kamu yararına çalışan dernekler" ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirme hak ve yetkisine sahip olduklarını bildirdi. Başkanlar bu deklarasyonu da iş birliğine hazır olduklarını gösteren dilekçeye eklediler.

Ayrıca, 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanıma sunmaya hazır olacağı belirtilen deklarasyonda "Konunun aciliyetine binaen, iş birliğinin çerçevesini belirlemek ve bir protokol hazırlamak üzere Belediyelerimizle Kurumunuz yetkililerinin bir araya geleceği ilk toplantının yer ve tarihinin hızla tespit edilebilmesi için tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz" denildi.

Başkanlar dilekçeleirni THK'ya ayrı ayrı iletti. Deklarasyona imza atan belediye başkanları şöyle: