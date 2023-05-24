CHP'den 'Zafer Partisi'ne bakanlık verilecek' iddiasına yalanlama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan 7 maddelik mutabakat metnine ilişkin soruları cevapladı. Öztrak, iki genel başkan arasında imzalanan protokol metininin açık olduğunu söyledi.

Mutabakat metninin tartışılan 4. maddesine açıklık getiren Öztrak, "Millet İttifakı'nın mutabakat metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir" dedi. Mutabakat metninin 60. sayfasını okuyan Öztrak, "İki metinde de yargı kararı olmadan adım atılmayacağı net şekilde ifade edilmiştir" şeklinde konuştu.

'Dezenformasyon ve yalan'

Öztrak açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Sayın Kemal Kılıçadroğlu, bakanlar kurulunu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Genel Başkanımızın Sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konusu oluşturmuştur. Az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır." (ANKA)