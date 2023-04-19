CHP'den YSK kararına tepki: 'Maç başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) CHP ve İYİP'in işbirliği yaptığı 16 ilde Millet İttifakı unvanının kullanılmasına izin vermediğini açıkladı.

Erkek “Biri çıksın, bu aldıkları kararın yasal dayanağını göstersin. Gösteremezler, maalesef talimatla, telkin ile alınmış bir karar. Maç başladı, başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar” dedi.

CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Erkek, şunları söyledi:

Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki saldırı

“Ataşehir Örnek Mahallesi’nde seçim ofisimize gece gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak sözlerime başlıyorum. Gece seçim ofisimize 3 el ateş edildi. İstanbul İl Örgütümüze geçmiş olsun. Bu saldırılar aslına demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu saldırıları gece karanlıkta gerçekleştiren korkaklar, cesareti bu iktidardan almaktadır. Bir iktidar hukuk devletinden uzaklaştıkça, böyle korkaklar, mafyalar, çeteler cirit atmaya başlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece gündüz siyaset yapacağına, seçim çalışmalarını yürüteceğine görevini yapsın. Görevini yapsın ki asayiş sağlansın. Hiçbir saldırı, üyemizden genel başkanımıza kadar, hiçbirimize bir milim dahi geri adım attıramaz. Çünkü bizim verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir, adalet mücadelesidir. Bu kutsal mücadele için gereken her türlü bedeli ödemeye de hazır olduğumuzu zaten sürekli ifade ettik, ediyoruz.

Serdar Akinan'ın gözaltına alınması

Gazeteci Serdar Akinan, gece gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde İstanbul’a sevk edildi. Soruşturmayla ilgili de gizlilik kararı olduğu söyleniyor. Dünyada en çok gazeteciyi cezaevine atan 4 ülkeden biriyiz. Maalesef. Bu utanç verici tablodan da saray iktidarı sorumludur. Bir ülkede ifade ve basın özgürlüğü yoksa, orada demokrasi de yoktur. Gazeteci hakkında bir iddia varsa, bu iddialar ciddi dahi olsa gözaltına almak ve tutuklamak zorunda değilsiniz. Davet edersiniz, ifadesini alırsınız, daha sonra iddianameyi düzenler ve dava açarsınız. Yargılanır, hüküm giyebilir, beraat edebilir. O mahkemenin işidir. Burada amaç korku kültürünü büyütmek, korkuyu büyütmek. Amaç bu korku kültürünü büyüterek, insanların, gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, gençlerin, kadınların susmasını sağlamak. Asla bu korku kültürüne yenilmeyeceğiz. Çünkü hep birlikte 14 Mayıs’tan sonra demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz ve özgürlükleri getireceğiz.

YSK'nin Millet İttifakı kararı

6 parti Millet İttifakı olarak seçime giriyoruz. Seçim ittifakı protokolümüzü YSK’ya sunduk. Millet İttifakı olarak neler yapacağımız konusunda kendilerini bilgilendirdik. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, CHP listelerinden adaylarını gösterecekler dedik. Türkiye’de 16 ilde İYİ Parti ile birlikte hareket ediyoruz, iş birliği yapıyoruz. 9 ilde CHP listesiyle 7 ilde İYİ Parti listesiyle gireceğiz dedik. Tüm bunları söylememize rağmen YSK dün gece öyle bir karar aldı ki, maç başladıktan sonra kuralı değiştirdi. Millet İttifakı önde, çok iyi mücadele ediyor. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Erdoğan’da ve Cumhur İttifakı’nda kaybetme korkusu o kadar büyümüş ki, ne yapabiliriz de acaba bu seçimi ve maçı çevirebiliriz diye artık her yola başvuruyorlar. YSK’daki yüksek yargıçlara da buradan seslenmek istiyoruz. Sizler Danıştay, Yargıtay’dan gelerek, YSK’da görev yapan yüksek yargıçlarsınız. Sizin bir tek efendiniz vardır, o da hukuk ve yasalardır. Seçim kanunlarıdır.

Öyle bir karar aldılar ki, bu kararı AK Parti temsilcisinin baskılarıyla telkinleriyle aldılar, çok iyi biliyoruz. İYİ Parti ile iş birliği yaptığımız 16 ilde Millet İttifakı ünvanını kullanmamıza müsaade etmiyorlar.

'Yasal dayanağı olmayan bir karar'

Bu illeri sayacağım. 9 il CHP listesi ile girilecek. Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van. Bu 9 ilde Millet İttifakı CHP listesi ile, tek liste ile seçimlere girecek. Ama diyorlar ki ‘Millet İttifakı çatısı altında giremezsiniz, yalnızca CHP listesi ve logosu olacak’. Bu 9 ildeki tüm vatandaşlarımıza, tüm seçmenlere sesleniyorum. Unutmayın ki orada Millet İttifakı’nı CHP temsil ediyor. CHP logosuna, altı oka mührünüzü basın. Onlar 9 ilde Millet İttifakı’nı silmek istiyorlar ama siz oylarınız ile onu yazacaksınız. Yine 7 il. Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat’ta bu 7 ilde de Millet İttifakı İYİ Parti listeleriyle seçime gidiyor. Bu 7 ildeki tüm seçmenlere seslenmek istiyoruz. Burada da Millet İttifakı’nı İYİ Parti’nin temsil ettiğini asla unutmayın. YSK, bu kararı 7’ye 4 oy çokluğu ile aldı. Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Biri çıksın, bu aldıkları kararın yasal dayanağını göstersin. Gösteremezler, çünkü maalesef talimatla, telkin ile alınmış bir karar. Maç başladı, başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar.

Biz Türkiye’de ittifak yapıyoruz. Biz Millet İttifakı’yız. Hangi ilde ortak tek listeyle gireceğimize biz karar veririz, siz veremezsiniz. Ama size en güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs’ta sandıkta verecek. Maç başladı, çok güzel bir takım var sahada. Bu takımın kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu takıma iki yıldız daha eklendi Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarımız. İşte bu yıldızlar karması 14 Mayıs’tan sonra yarının Türkiye’sini inşa edecek. Korkuları bu, kaybetme korkusu her türlü hukuksuzluğa saray iktidarını yaptırmaya devam ediyor. YSK ve yargıyı da silah olarak kullanmaya devam ediyorlar.

'Bir gün gelir herkes hukuk önünde hesap verir'

YSK’ya da seslenmek istiyoruz. Yasal dayanağı olmayan hiçbir karar imza atmayın. Çünkü bir gün gelir herkes hiçbir ayrımı olmadan yine hukuk önünde hesap verir. Bizim hiçbir endişemiz yok, ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi girişimlerde bulunurlarsa bulunsunlar, biz çok iyi biliyoruz ki, geliyor gelmekte olan. 14 Mayıs’ta kanacağız, iktidar olacağız. Tüm bu hukuksuzluk ve keyfiliklere de son vereceğiz.”

'TRT'ye ihtar çektik'

Erkek, TRT’nin seçim döneminde yaptığı yayınlarla ilgili soru üzerine “Kamu yayıncılığı yapması gereken TRT, anayasal bir kurum. Maalesef saray iktidarı ve Cumhur İttifakı’nın reklam ajansına dönüşmüş durumda. Anayasa ve yasasında tarafsız olma zorunluluğu var. TRT Genel Müdürü hakkında şikayette bulunduk cumhuriyet başsavcılığına. Görevini suistimal ediyor, kötüye kullanıyor. Kamu hizmetini engelliyor. Siyasi faaliyeti engelliyor, demokrasiye darbe vuruyorlar. Reklamlarımızı yayınlamadılar Cumhurbaşkanı adayımızın. Başvuru yaptık, ihtar çektik. Ondan sonra yayınlamak zorunda kaldılar. Saray iktidarı TRT’yi de RTÜK’ü de Basın İlan Kurumu’nu da muhalefete, özgürlüklere karşı, halkın gerçekleri öğrenme ve haber alma hakkına karşı silah olarak kullanmaya devam ediyor. Bunların hepsini düzelteceğiz. Az kaldı, geliyor gelmekte olan. Basın özgürlüğünü de ifade özgürlüğünü de kısacası demokrasiyi de hep birlikte tesis edeceğiz” dedi. (ANKA)