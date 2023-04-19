16 ilde Millet İttifakı ismi kullanılamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 'fermuar modeli' ile seçime gitme kararının alındığı 16 ilde Millet İttifakı isminin kullanılamayacağına karar verdi.

Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİP logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Habertürk'ün haberine göre Millet İttifakı’nın YSK temsilcileri bu illerde oy pusulalarında ittifak isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair YSK’dan görüş isterken, AKP YSK Temsilcisi Recep Özel ise "Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını" kaydetti.

16 ilde sadece aday gösteren partinin logosu olacak

YSK dün yaptığı toplantıda her iki başvuru üzerinden durumu değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda 16 ilde 'Millet İttifakı' adının kullanılamayacağına karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde 'Millet İttifakı' ibaresi yer almayacak.